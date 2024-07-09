盤後速報 - 環泥(1104)下週(7月16日)除權息2元，預估參考價33.63元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05
環泥(1104-TW)下週(7月16日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.8元，股票股利0.2元，合計股利2元。
以今日(7月9日)收盤價36.10元計算，預估參考價為33.63元，權息值合計為2.47元，股息殖利率4.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
環泥(1104-TW)所屬產業為水泥工業，主要業務為水泥及預拌混凝土之製造與銷售。石膏板之生產、加工及銷售與進、出口、代理銷售。其餘請參考本公司登記營業項目。近5日股價上漲0.69%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|36.10
|1.8
|4.99%
|0.2
|2023/07/21
|31.2
|1.5
|4.81%
|0.3
|2022/07/26
|22.35
|1.0
|4.47%
|0.0
|2021/08/16
|22.65
|1.1
|4.86%
|0.0
|2020/07/16
|18.3
|1.0
|5.46%
|0.0
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