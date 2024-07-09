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鉅亨速報

盤後速報 - 環泥(1104)下週(7月16日)除權息2元，預估參考價33.63元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05

環泥(1104-TW)下週(7月16日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.8元，股票股利0.2元，合計股利2元。

以今日(7月9日)收盤價36.10元計算，預估參考價為33.63元，權息值合計為2.47元，股息殖利率4.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

環泥(1104-TW)所屬產業為水泥工業，主要業務為水泥及預拌混凝土之製造與銷售。石膏板之生產、加工及銷售與進、出口、代理銷售。其餘請參考本公司登記營業項目。近5日股價上漲0.69%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 36.10 1.8 4.99% 0.2
2023/07/21 31.2 1.5 4.81% 0.3
2022/07/26 22.35 1.0 4.47% 0.0
2021/08/16 22.65 1.1 4.86% 0.0
2020/07/16 18.3 1.0 5.46% 0.0

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