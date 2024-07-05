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鉅亨速報

盤後速報 - 意德士科技(7556)次交易(8)日除權息3元，參考價134.76元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:06

意德士科技(7556-TW)次交易(8)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.5元，股票股利0.5元，合計股利3元。

首日參考價為134.76元，相較今日收盤價144.00元，權息值合計為9.24元，股息殖利率1.74%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/08 144.00 2.5 1.74% 0.5
2023/07/10 118.5 3.0 2.53% 0.5
2022/07/15 115.0 2.4 2.09% 0.4
2021/08/26 120.0 2.1 1.75% 0.3
2020/08/17 84.21 2.0 2.38% 0.2

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