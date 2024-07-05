盤後速報 - 意德士科技(7556)次交易(8)日除權息3元，參考價134.76元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:06
意德士科技(7556-TW)次交易(8)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.5元，股票股利0.5元，合計股利3元。
首日參考價為134.76元，相較今日收盤價144.00元，權息值合計為9.24元，股息殖利率1.74%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/08
|144.00
|2.5
|1.74%
|0.5
|2023/07/10
|118.5
|3.0
|2.53%
|0.5
|2022/07/15
|115.0
|2.4
|2.09%
|0.4
|2021/08/26
|120.0
|2.1
|1.75%
|0.3
|2020/08/17
|84.21
|2.0
|2.38%
|0.2
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