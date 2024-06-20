〈ETF成分股調整〉00713新增5檔金融股 2家融資租賃獲青睞

臺灣指數公司公布 4 檔台股 ETF 追蹤指數定期審核結果，於今 (20) 日起生效，除了永豐投信旗下 2 檔外，元大臺灣高息低波 ( 00713-TW ) 本次換股大幅調整 15 檔，其中一口氣新增多達 5 檔金融股，值得注意的是，中租及裕融 2 家融資租賃公司也被選入。另外，新光臺灣半導體 30( 00904-TW ) 此次僅換 1 檔，新增新唐、刪除 M31。

截至 5 月 31 日，00713 最新淨值 57.27 元中，包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金高達 24.81 元，為高股息 ETF 中最高，吸引不少投資人青睞其賺取價差潛力，今年以來創新高天數是高股息 ETF 中最多，加上低波動因子選股有助長期持有信心，在台股挑戰新高的 5 月，00713 更是唯一連續每日獲淨申購的高股 ETF。