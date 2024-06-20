〈ETF成分股調整〉00713新增5檔金融股 2家融資租賃獲青睞
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-20 10:49
臺灣指數公司公布 4 檔台股 ETF 追蹤指數定期審核結果，於今 (20) 日起生效，除了永豐投信旗下 2 檔外，元大臺灣高息低波 (00713-TW) 本次換股大幅調整 15 檔，其中一口氣新增多達 5 檔金融股，值得注意的是，中租及裕融 2 家融資租賃公司也被選入。另外，新光臺灣半導體 30(00904-TW) 此次僅換 1 檔，新增新唐、刪除 M31。
指數公司公布「臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數」成分股定審，00713 此次新增 15 檔，包括亞泥 (1102-TW)、三陽工業 (2206-TW)、億光 (2393-TW)、漢唐 (2404-TW)、長榮航 (2618-TW)、京城銀 (2809-TW)、新產 (2850-TW)、統一證 (2855-TW)、華南金 (2880-TW)、中信金 (2891-TW)、聯詠 (3034-TW)、中磊 (5388-TW)、中租 - KY(5871-TW)、中鼎 (9933-TW)、裕融 (9941-TW)。
00713 刪除 15 檔成分股分別為中碳 (1723-TW)、長榮鋼 (2211-TW)、汎德永業 (2247-TW)、光寶科 (2301-TW)、鴻海 (2317-TW)、仁寶 (2324-TW)、京元電子 (2449-TW)、榮運 (2607-TW)、日月光投控 (3711-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、瀚宇博 (5469-TW)、台郡 (6269-TW)、啟碁 (6285-TW)、群電 (6412-TW)、至上 (8112-TW)。
截至 5 月 31 日，00713 最新淨值 57.27 元中，包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金高達 24.81 元，為高股息 ETF 中最高，吸引不少投資人青睞其賺取價差潛力，今年以來創新高天數是高股息 ETF 中最多，加上低波動因子選股有助長期持有信心，在台股挑戰新高的 5 月，00713 更是唯一連續每日獲淨申購的高股 ETF。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
相關行情
相關權證
鉅亨贏指標了解更多
下一篇