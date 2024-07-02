盤後速報 - 榮運(2607)下週(7月9日)除息1.1元，預估參考價30.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05
榮運(2607-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。
以今日(7月2日)收盤價31.90元計算，預估參考價為30.8元，息值合計為1.1元，股息殖利率3.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
榮運(2607-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送及出租業。汽車貨櫃貨運業。貨櫃集散站經營業。近5日股價下跌0.47%，集中市場加權指數上漲1.07%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|31.90
|1.1
|3.45%
|0.0
|2023/07/13
|28.2
|1.25
|4.43%
|0.0
|2022/07/21
|29.55
|0.4
|1.35%
|0.0
|2021/08/11
|32.75
|0.3
|0.92%
|0.0
|2020/08/04
|13.35
|0.3
|2.25%
|0.0
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