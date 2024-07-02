拜登稱諾和諾德、禮來必須降低減肥藥價格 兩公司股價應聲下跌

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-02 22:40

美國總統拜登和參議員桑德斯 (Bernie Sanders) 周二 (2 日) 在《今日美國報》(USA Today)發表一篇評論文章，呼籲諾和諾德 (Novo Nordisk) 和禮來 (LLY-US) 降低減肥藥和糖尿病藥物的價格。消息傳出後，兩家公司股價從美股開盤前一路跌到開盤迄今。

根據製藥商的網站，2 毫克的 Ozempic 在美國的售價為 935.77 美元，而 Wegovy 的售價為每包 1,349.02 美元；禮來公司的 Mounjaro 每月花費約 1,100 美元。

他們說：「如果這些藥物的價格不大幅降低，它們有可能使美國的醫療保健系統破產。諾和諾德必須大幅降低 Ozempic 和 Wegovy 的價格。」

拜登指出，目前數千萬美國人正在與第二型糖尿病和肥胖症作鬥爭。諾和諾德研發出的 Ozempic 和 Wegovy，可以有效治療這些疾病，然而，該公司向美國人民收取了不合理的高價，並且可能比加拿大、德國、丹麥和其他主要國家的價格高出幾倍，這是不能接受的。

他還寫道，不僅是諾和諾德，禮來在美國也對 Mounjaro(GLP-1 類藥物) 收取了不合理的高價，每月費用高達 1,100 美元。更不可接受的是，相較於高昂的售價，GLP-1 類藥物的生產成本幾乎可以忽略不計。

拜登還指出，今年 3 月，耶魯大學研究人員的研究發現，每月用藥的生產成本不到 5 美元，每年不到 57 美元。正是由於向每個美國人每月多收取 1,000 美元處方藥費用，諾和諾德在 2023 年獲利超過 120 億美元。他稱這是價格欺詐，這是企業貪婪。

對此，諾和諾德與禮來並未立即回應置評請求。不過在美股盤前，兩家公司股價紛紛受挫，諾和諾德股價跌逾 1.5%、禮來跌近 2%。截稿前，前者股價跌近 2.7%、後者跌逾 3%。

美國高昂的處方藥價格長期以來一直受到兩黨議員的密切留意，民主黨人拜登已經將降低醫療成本作為他 2024 年競選連任的關鍵部分。

另外，桑德斯身為美國參議院衛生委員會主席已採取了一系列行動——從發函到舉行聽證會——旨在向製藥業施壓，要求降低成本。

今年 4 月，他致函諾和諾德總裁蘭加 Doug Langa，尋求更多有關 Ozempic 和 Wegovy 在美國的價格資訊。

隨著數以百萬計的人尋求從諾和諾德與禮來獲得減肥藥，供應的增加、可能的更廣泛使用以及潛在競爭對手的增多，導致一些專家將減肥藥的全球年銷售額預測提高到 2030 年代初的 1,500 億美元左右。

拜登政府已開始就美國醫療保險計畫的 10 種高成本藥物清單進行價格談判，目前該計畫不包括減肥藥。