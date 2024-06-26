鈷價低迷之際 避險基金紛紛開始囤貨

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-01 19:51

根據外媒周一 (7/1) 報導，包括 Anchorage Capital Advisors 和 Squarepoint Capital LLP 在內的避險基金一直在透過購買實體材料來建立鈷的倉位，因為現貨價格暴跌和流動性增加的期貨市場替這種電池金屬創造新的交易機會。

與銅或石油等大宗商品相比，鈷是一個相對較小且專業化的市場，由於市場上充斥著剛果和印尼的產品，鈷的價格已降至 7 年多來最低水準。

避險基金的舉動是金融參與者參與實體金屬交易的最新跡象。隨著資金回流大宗商品，而供應過剩的金屬市場創造以低廉的現貨價格買進獲利的機會。

這也喚起了人們對近 10 年前的回憶，當時包括 Pala Investments 在內的避險基金利用鈷價格疲軟的機會大量買入鈷，押寶新興的能源轉型。而賭注也得到了回報，在接下來的幾年裡，鈷價一路飆升。

當時，缺乏流動性的期貨市場意味著，購買現貨鈷是押注價格上漲的唯一途徑之一。

如今情況看起來有點不同。在芝商所 (CME Group) 旗下的紐約商品交易所 (Comex)，鈷期貨交易已起飛，替交易員在流動性新的期貨市場對沖實體部位創造一種途徑。

不斷膨脹的供應過剩也導致低迷的現貨價格與紐約商品交易所價格較高的期貨之間的價差不斷擴大，一年後交割的合約價格比現貨價格高出 20% 之多。

現貨價格和期貨價格之間的巨大折扣替「付現自運」(cash-and-carry) 交易創造機會，如果現貨價格飆升，實體金屬的所有者將能夠出售他們的鈷以獲得巨額利潤，即使他們沒有，他們也可以透過出售期貨來鎖定回報。

知情人士透露，Squarepoint 一直在從交易商那裡購買鈷金屬，而 Anchorage 一直在購買鈷金屬和氫氧化鈷。氫氧化鈷是生產硫酸鈷的中間產品，用於製造電動車電池。據悉，Anchorage 在芝商所的交易也很活躍。

截稿前 Anchorage 和 Squarepoint 的代表拒絕置評。

風險和複雜性增加

雖然現金套利交易在鋁和銅等大宗商品中很常見，但由於 CME 合約是現金結算的，因此對於希望在鈷市場獲利的交易員來說，風險和複雜性都增加了一層。這意味著，當這些基金準備結束交易時，它們無法把鈷交付給交易所，而必須在規模小、流動性差的現貨市場上為鈷尋找買家。

考慮到市場上已經充斥著過剩的金屬，這可能並不容易。電動車產業的供應激增和銷售低於預期，促成創紀錄的過剩情形。

在今年的市場中，許多業內人士都對反彈的前景持悲觀態度。不需要鈷的磷酸鋰電池越來越受歡迎，也對需求構成了威脅。

值得注意的是，中國的戰略儲備機構今年一直在以創紀錄的規模消化過剩庫存，這一趨勢突顯金屬在電動車和國防領域的戰略價值。美國過去也曾詢問過從交易商購買金屬的問題，並尋求重振自己的庫存計畫。