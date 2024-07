馬士基退出競購德國物流巨擘DB Schenker

根據外媒周一 (7/1) 報導,丹麥航運巨擘馬士基 (A.P. Moller-Maersk A/S) 撤回對德國鐵路 (Deutsche Bahn AG) 旗下物流公司 DB Schenker 的收購要約,據了解該公司的估值超過 150 億 歐元 (161 億美元)。

今年 5 月有媒體報導,德國鐵路已經收到了幾家公司對其物流部門的確認出價,收購價格可能超過 150 億歐元。知情人士當時說,由 CVC Capital Partners Plc 和凱雷集團 (Carlyle Group Inc.) 帶頭的一個財團提交了收購要約。另外得夫得斯國際貨運公司 (DSV A/S) 和 MSC 地中海航運公司 (MSC Mediterranean Shipping Co.) 也在競購者之列。