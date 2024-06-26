馬士基退出競購德國物流巨擘DB Schenker

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-01 19:27

根據外媒周一 (7/1) 報導，丹麥航運巨擘馬士基 (A.P. Moller-Maersk A/S) 撤回對德國鐵路 (Deutsche Bahn AG) 旗下物流公司 DB Schenker 的收購要約，據了解該公司的估值超過 150 億歐元 (161 億美元)。

馬士基聲明表示，在過去幾周參與深入的盡職調查後決定退出這一進程。此前已有媒體報導馬士基可能會退出對 DB Schenker 的收購要約，不過其他競標者仍對該公司感興趣。

截稿前，德國鐵路代表拒絕置評。

今年 5 月有媒體報導，德國鐵路已經收到了幾家公司對其物流部門的確認出價，收購價格可能超過 150 億歐元。知情人士當時說，由 CVC Capital Partners Plc 和凱雷集團 (Carlyle Group Inc.) 帶頭的一個財團提交了收購要約。另外得夫得斯國際貨運公司 (DSV A/S) 和 MSC 地中海航運公司 (MSC Mediterranean Shipping Co.) 也在競購者之列。

一些分析師認為，得夫得斯是贏得 DB Schenker 競購戰的領跑者。該公司已經建立了作為收購目標整合商的聲譽，一旦收購被消化，該集團的綜合利潤率往往會提高。

這筆交易對馬士基執行長柯文勝 (Vincent Clerc) 來說一直是一個奇特的轉折。 2023 年 2 月，當他上任僅一個月時，他明確排除對 DB Schenker 的任何興趣，稱「巨額交易沒有長期股東價值」。

但一年後，他告訴分析師他已經改變了主意，馬士基需要考慮德國的目標，因為這筆交易「將改變物流業的格局」。他稱 DB Schenker 可是一家有潛力的有趣公司。

控制著全球約六分之一貨櫃貿易的馬士基，正推行一項策略，透過收購和內增性成長，擴大其陸基運輸和貨運代理業務——其利潤率歷來高於海運業務。