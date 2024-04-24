童子賢：我不是擁核者 但台灣須借助核能與綠能達到淨零碳排目標

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-24 15:43

近日能源議題備受關注，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (24) 日出席「全球 ESG 浪潮與企業法律風險管理國際論壇」針對核能提出看法，童子賢強調「我不是擁核者」，但童子賢認為，台灣需借助核能與綠能，達到淨零碳排的目標。

對於核能議題，童子賢表示，這個社會不需要絕對的擁核以及絕對的反核。童子賢比喻，核能就像航空業與醫療業，是一項現代文明的技術，好好利用的話，可以與綠能攜手共進。

不過童子賢也提到，綠能的理想固然好，不過是一種間歇性能源，供電較不穩定，因此需要透過煤或核能作為基載電力。其中，核能可以儲存 1 年半到 2 年，甚至到 4 年都沒有問題，且核能造成的空氣汙染叫燃煤少，因此台灣可以借助核能與綠能，達到淨零碳排的目標。