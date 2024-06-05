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AI三巨頭來台齊按讚 童子賢：台灣憑實力扭轉供應鏈夥伴地位

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-06 14:45

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左至右分別為和碩董事長童子賢、行政院長卓榮泰，及貿協董事長黃志芳。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (6) 日以台北電腦公會榮譽理事長身份，陪同行政院長卓榮泰到 COMPUTEX 參觀。童子賢接受媒體訪問提到，AI 三巨頭原先對台灣沒有興趣，但憑自身實力扭轉情勢，如今都對台灣讚譽有加。 

童子賢表示，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳、AMD(AMD-US) 執行長蘇姿丰，以及英特爾 (INTC-US) 執行長 Pat Gelsinger 此次來台，都對台灣讚譽有加，過去幾年大多尋求中國、韓國合作，但時至今日台灣憑實力翻轉局勢，AI 三巨頭的供應鏈夥伴多以台灣為主。 

不過童子賢也說，隨著 AI 算力持續提高，全球也處於 AI 軍備競賽，電力供應就非常重要，更透露向卓榮泰提到電力相關問題。童子賢表示，以往伺服器透過風扇、散熱片就可以達到散熱效果，算力提高後，則要進一步利用水冷散熱等。 

不過童子賢進一步指出，AI 伺服器再怎麼耗電，目前尚未動用大型冷氣散熱，但算力即國力，認為把能源用在 AI、電動車、晶片製造等產業非常值得，使得台灣科技地位持續處領先地位。 

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和碩輝達AMD英特爾童子賢AI伺服器

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