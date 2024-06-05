AI三巨頭來台齊按讚 童子賢：台灣憑實力扭轉供應鏈夥伴地位

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-06 14:45

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (6) 日以台北電腦公會榮譽理事長身份，陪同行政院長卓榮泰到 COMPUTEX 參觀。童子賢接受媒體訪問提到，AI 三巨頭原先對台灣沒有興趣，但憑自身實力扭轉情勢，如今都對台灣讚譽有加。

不過童子賢也說，隨著 AI 算力持續提高，全球也處於 AI 軍備競賽，電力供應就非常重要，更透露向卓榮泰提到電力相關問題。童子賢表示，以往伺服器透過風扇、散熱片就可以達到散熱效果，算力提高後，則要進一步利用水冷散熱等。