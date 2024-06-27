羅智先：統一中控以健康及穩健原則擴大營運規模 韌性將更強

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-27 18:37

統一企業 (1216-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長羅智先在答覆股東時指出，統一在中國大陸的營運也將保持健康及穩健的原則，也要維持一定的經營規模，現在外部環境有很多挑戰，會讓企業系統性成本不斷增加，因此規模越大，承受市場變化的韌性會越好。

對於市場景氣的變化，先前羅智先曾表示 「看不懂」，今天羅智先也是以「看不懂」答覆對現階段景氣的看法，羅智先說，不僅他對景氣的變化看不懂，而是與很多產業界人士討論時，他們也提出了相同的觀感。

羅智先曾表示，統一中控人民幣 500 億元營收是「生存線」，今天在股東會中引發小股東對未來統一中控的未來成長提出關切，而股東會後，羅智先則進一步指出，目前外部環境有很多挑戰，會讓企業系統性成本不斷增加，因此規模越大，承受的外在環境變化與風險韌性會更好，現階段統一中控在健康的軌道上，獲利會持續進步，同時，統一在台灣的經營規模已經超過那一條線，有機會更大當然更好。

羅智先強調，中國市場屬於在大陸市場大陸型經濟市場，同時，統一在中國大陸市場也不是以一省或以一個區域爲限，也因此採取「穩健」與「健康」兩項原則，對組織紀律更為重要，外在環境雖然非常緊張、競爭激烈，但統一中控的表現仍是相對符合兩原則。

統一中控 2023 年營收創歷史新高，營收達人民幣 285.91 億元，較 2022 年成長 1.2%。羅智先說，對統一中控而言，人民幣 500 億元營收不是口號，在大陸型經濟市場中經營，沒有一定規模，在市場上就很難運轉，但在中國大陸市場來說，統一仍很渺小，因此只要抱持這種節奏 很多目標都能按照計畫執行，因此一定要在最短的時間內達到人民幣 500 億元的營收水準，支撐體系有效運作。