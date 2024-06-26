童子賢：台灣是AI進步群的一員 但不要「飄飄然」只淪為代工

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-26 18:16

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (26) 日以玉山科技協會理事長身分，出席李國鼎科技發展基金會舉辦的論壇，童子賢說「台灣是 AI 進步群的一員」但他也提醒，不要飄飄然上了雲端，希望台灣除了代工，更要利用 AI 創造附加價值。

童子賢表示，台灣很幸運的在 AI 產業中，是整個進步群裡的其中一員，不過他也提醒，台灣不能因此飄飄然上了雲端，雖然台灣是重要的參與者之一，但絕對不是一切的制定者與決定者。

童子賢進一步表示，不希望台灣最後只淪為代工角色，期待台灣除了代工，更要利用 AI 創造附加價值，如果台灣可做到這點，就不枉費現在如雨後春筍般冒出的 AI 應用發展，成為真正的 AI 中心。

童子賢認為，AI 發展就像 2000 年前後的網路一樣，實體產品與虛擬服務都被網路改變，而 AI 未來也會改變現在的人類社會，因此很多人擔憂，AI 的出現可能危及目前的社會安全體系。