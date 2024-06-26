晶片股能否重拾漲勢 輝達股東大會與美光財報是關鍵

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-26 22:00

人工智慧 (AI) 晶片股漲勢放緩之際，今天將迎來兩件大事，替晶片產業提供急需的催化劑。輝達 (NVDA-US) 將於美國時間周三 (26 日) 舉行年度股東大會，與此同時美光 (MU-US) 將在同日美股收盤公布第三季財報，這兩個重磅事件可能成為 AI 晶片股重拾漲勢的關鍵。

近期輝達漲勢受挫，投資人對晶片股熱情消退。儘管該股周二大幅反彈 6%，但此前連續下跌 3 個交易日，過去一周股價下跌逾 7%，較歷史新高回落近 10%，跌入修正區間。此外，博通 (AVGO-US) 與高通 (QCOM-US) 過去一周也分別下跌約 12%、11%。

Harvest Portfolio Management 投資組合經理兼聯席 CIO Paul Meeks 表示，周三這兩個正面因素可能推動晶片股反彈。Meeks 說：「晶片股被過度拋售，長期來看 AI 股仍有上漲空間，且估值合理。回檔是投資機會，但建議等待事件結束後再買。我手頭上有大量現金但不會去抄底，可能會在周四早上消息公布後增持輝達和美光。」

輝達股東大會

投資人密切留意輝達股東大會上的任何相關評論，雖然輝達執行長黃仁勳是否出席股東大會尚未確定，但任何相關評論都可能成為股價推手。

Meeks 指出，黃仁勳最近在亞洲之行中關於 AI 晶片的言論曾引發股價反彈，他的相關評論可能提振市場情緒，讓投資人覺得輝達尚未達到營收高峰。

美光第三季財報

美光財報也可能推動整個產業上漲，市場普遍預估，AI 帶來的成長將體現在業績中，這家記憶體晶片製造商將上調財測。

截至今年 8 月的 2024 會計年度中，市場普遍預估，美光營收為 373 億美元，年增 50%，每股獲利為 9.01 美元；預料該公司 2025 會計年度營收為 431 億美元，年增 16%，每股獲利為 12.04 美元。

摩根大通分析師 Harlan Sur 表示，AI 驅動需求成長是「記憶體晶片史上最快成長驅動力」，預料隨著產業持續復甦，每股獲利預期將上調。

花旗分析師 Christopher Danely 在財報發布前將美光目標價從每股 150 美元上調至每股 175 美元，新目標價意味著還有約 25% 上漲空間。花旗同樣表示業績財測將強於預期，以及預期美光在 AI 記憶體領域市占率有所成長。