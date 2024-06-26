日元匯率貶至1986年以來新低 增添當局干預風險

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-26 19:45

日元兌美元匯率貶至 1986 年以來新低，引發日本當局可能再次採取行動支撐日元的預測。日元周三 (26 日) 匯率一度貶值 0.4%，至 1 美元兌 160.39 日元，超過今年 4 月日本政府出手干預的水準。美日兩國之間的巨大利率差距一直讓日元承壓，儘管日本當局嘗試阻止日元走貶。

下一個重大痛點可能本周五 (28 日) 即將出爐的個人支出消費 (PCE) 物價指數報告，因為這是美國聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標，也是利率政策路徑的關鍵。

據了解，日本在近期的幾輪干預中花費創紀錄的 9.8 兆日元 (611 億日元)，這對日本來說是一件利害攸關的事情。僅今年一年，日元就貶值 12% 以上，不僅所害日本消費者利益，也引發企業的擔憂。

富國銀行 (WFC-US) 駐倫敦宏觀策略師 Erik Nelson 表示：「日本財務省近日來的言論暗示擔憂加劇，當局可能會等到日元跌至 165 或以上後再進場干預。」

本周到目前為止，東京官員的回應僅限於口頭警告。日本財務大臣鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 說，當局正在密切留意市場發展，並將採取一切可能的必要措施。日本財務省主管外匯事務的副大臣神田真人 (Masato Kanda) 本周一曾警告，如有必要當局隨時準備進行 24 小時干預，同時重申當局沒有設定特定的匯率水準。

不過，本周五的 PCE 報告可能會緩解日元的一些壓力。經濟學家預測，剔除波動較大的食品和能源類別的核心個人消費支出通膨將放緩，可能會支持 Fed 今年降低借貸成本。

許多策略師說，市場波動率仍相對較低，因此日本當局目前仍難以干預。本月大部分時間，美元兌日元的一個月隱含波動率一直徘徊在 9% 以下，遠低於 4 月底的 12.4%。