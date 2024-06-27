汽車製造商Q2成績將出爐 特斯拉恐失去美國電動車市場主導地位

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-27 01:02

根據外媒周三 (26 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 即將失去過去 6 年來引以為傲的成績：銷量超過美國所有電動車競爭對手的總和。

根據每月汽車產業銷售數據提供商 Marklines 的最新數據，在截至今年 5 月的過去 12 個月內，特斯拉在美國銷售約 61.8 萬輛電動車，而其他製造商的純電動車銷量約為 59.7 萬輛。各家汽車製造商將於下周公布第二季銷量，其中將包括通用汽車 (GM-US)、南韓現代汽車(Hyundai Motor Co.) 及其子公司起亞汽車 (Kia Corp.) 推出的熱門新車型。

自 2015 年 Model S 豪華轎車超過日產汽車 (Nissan) 的 Leaf 以來，特斯拉一直是美國最暢銷的電動車，在 2018 年 Model 3 起飛以來，特斯拉的電動車銷量超過了該行業其他公司的總和。

然而傳統汽車製造商一直在穩步縮小差距。今年第一季，特斯拉的銷量年減 13%，足以引發外界對美國市場的恐慌，而十大電動車製造商中有 6 家的銷量以驚人的速度增長，從現代 / 起亞的 56% 成長到福特的 86%，這一趨勢在今年 4 月和 5 月延續下去。

到本月 (6 月) 的銷售量統計出來時，特斯拉可能會失去在美國市場的主導地位，儘管很難確切地說出平衡何時會改變。與其他汽車製造商不同的是，特斯拉只公布單季銷量，不公布按地區劃分的全球銷售量。分析師利用各州註冊數據和國際銷售報告的大雜燴來估算該公司在美國的單月交車量。

顯而易見的是，該公司執行長馬斯克的兩極化政治正在削弱特斯拉的龍頭地位。Cox Automotive 產業洞察總監 Stephanie Valdez-Streaty 表示，由於產品周期存在明顯差距，特斯拉 95% 的銷售都依賴兩款車型，而其競爭對手正在特斯拉無法供應的領域湧入市場。

Valdez-Streaty 說：「特斯拉現在面臨更多的競爭。馬斯克確實推動電動汽車產業的發展，儘管他試圖與其他推出新車型的品牌競爭，但卻一直沒有推出任何新車型。」

不可否認的是，特斯拉仍然是美國最大的電動車製造商。在過去的 12 個月裡，其在中國的電動車銷量是其最接近的競爭對手現代起亞 (Hyundai/Kia) 的 5 倍多。特斯拉也生產全球最暢銷的汽車 Model Y，在全球銷售的全電動汽車比其他任何公司都多。

此外，特斯拉也是全球最有價值的汽車公司，即使在股價大幅下跌。該公司目前市值約為 5,750 億美元，不到 2021 年 1.2 兆美元市值高峰的一半，但仍比第二大汽車製造商豐田汽車公司高出近 85%。

摩根士丹利 (MS-US) 分析師 Adam Jonas 上周表示，只要投資人認為特斯拉是一家陷入競爭日益激烈的市場的汽車公司，其股價就會面臨風險。但從長遠來看，特斯拉的估值將會像其他科技公司一樣，超越最初的高峰。 Jonas 舉例說：「汽車之於特斯拉，就像電玩晶片之於輝達(NVDA-US)。汽車之於特斯拉，就像賣書之於亞馬遜(AMZN-US)。」