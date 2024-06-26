〈美股早盤〉科技股漲勢暫歇 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-26 21:44

美股主要指數周三 (26 日) 開低，因半導體和大型股回吐盤前漲幅，投資人靜待本周稍晚出爐的關鍵通膨報告。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 130 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 10 點或近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.3%。

輝達股價波動──該股占基準指數今年漲幅的三分之一左右──再次引發投資人對大型科技股在股指中過於集中的擔憂。

The Bahnsen Group 投資長 David Bahnsen 表示：「科技和通訊服務類股目前占標普 500 指數市值的近一半，這令人恐懼，肯定是不可持續的。股市過於依賴大型科技股，但即使是大型公司也可能有不切實際的估值。」

Fed 官員近期預測，到今年底僅降息 1 碼 (25 個基點)，到 2025 年底總共降息 125 個基點，而市場參與者預估，到 2025 年第一季，Fed 將降息約 75 個基點。但有些人開始避險更深入、更迅速的寬鬆政策：利率選擇權市場的部位顯示，如果 Fed 在未來 9 個月內將關鍵利率降至 2.25% 的低點，即大幅降息 3 個百分點，那麼押注將會增加，這些押注將會受益。

匯市方面，日元兌美元匯率貶至 1986 年以來新低，引發日本當局可能再次採取行動支撐日元的預測。日元周三匯率一度貶值 0.4%，至 1 美元兌 160.39 日元，超過今年 4 月日本政府出手干預的水準。美日兩國之間的巨大利率差距一直讓日元承壓，儘管日本當局嘗試阻止日元走貶。

此外，中國 10 年期公債殖利率跌至逾 20 年低點，投資人因擔心經濟放緩和預期中國將推出進一步刺激措施，紛紛湧向固定收益證券。

截至台北時間周三（26 日）21 時許：

焦點個股：

Rivian(RIVN-US) 早盤股價上漲 23.99%，至每股 14.83 美元

美國電動車製造商 Rivian Automotive 美股盤前暴漲逾 41%。消息面上，Rivian 與福斯汽車宣布成立一家合資企業的計畫，後者在 Rivian 的初始投資為 10 億美元，隨著時間的推移，將再投資 40 億美元。作為交換，福斯將獲得這家新創公司的技術用於自己的電動車，並與 Rivian 合作開發「下一代」電動車和軟體。

聯邦快遞 (FDX-US) 早盤股價上漲 13.00%，至每股 289.71 美元

聯邦快遞財報顯示，截至 5 月 31 日的第四季營收為 221 億美元，符合市場預期；每股獲利達 5.41 美元，優於分析師預期的 5.34 美元。該公司預計 2025 會計年營收將以低至中個位數的百分比成長、經調整後的每股獲利為 20 至 22 美元，中值超過分析師平均預期的 20.85 美元。該公司表示，將在未來一年回購 25 億美元的股票。

西南航空 (LUV-US) 早盤股價下跌 3.61%，至每股 27.48 美元

西南航空因訂位模式變化而調降第二季營收預期，其股價在周三盤前下跌約 4%。西南航空預估第二季每可用座位英里收入將較去年下降 4% 至 4.5%，之前預料下降 1.5% 至 3.5%。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

高盛的數據顯示，如果以史為鑑，標普 500 指數下個月可能會飆升 4%，創下歷史新高。該行在一份報告中說，自 1928 年以來，一年中最好的日子通常出現在 7 月的前兩周。