〈美股早盤〉科技股漲勢暫歇 主要指數開低
鉅亨網編譯段智恆 2024-06-26 21:44
美股主要指數周三 (26 日) 開低，因半導體和大型股回吐盤前漲幅，投資人靜待本周稍晚出爐的關鍵通膨報告。
截稿前，道瓊工業指數跌逾 130 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 10 點或近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.3%。
晶片股漲勢放緩之際，今天將迎來兩大關鍵事件，替晶片產業提供急需的催化劑。輝達 (NVDA-US) 周三將舉行年度股東大會，美光 (MU-US) 將在周三收盤後公布第三季業績，這兩件重磅事件可能成為晶片股重拾漲勢的關鍵。
輝達從 4,300 億美元的暴跌中反彈，推動科技股普遍走高，然而聯準會 (Fed) 官員降低市場降息預期，美股的反彈似乎將失去動力。標普 500 指數與那斯達克 100 指數期貨回吐漲幅，Fed 理事鮑曼日前重申借貸借貸成本應該在一段時間內維持高峰。美債十年期殖利率小幅走高、美元指數連續第二天走揚。
輝達周三美股開盤前股價漲逾 2%，昨收盤上漲 7%。由於市場對其主導人工智慧 (AI) 運算市場的晶片需求強勁，這家晶片巨擘的股價今年以來一路上升。另外，其競爭對手美光 (MU-US) 將於周三美股盤後公布最新財報。
輝達股價波動──該股占基準指數今年漲幅的三分之一左右──再次引發投資人對大型科技股在股指中過於集中的擔憂。
The Bahnsen Group 投資長 David Bahnsen 表示：「科技和通訊服務類股目前占標普 500 指數市值的近一半，這令人恐懼，肯定是不可持續的。股市過於依賴大型科技股，但即使是大型公司也可能有不切實際的估值。」
Fed 官員近期預測，到今年底僅降息 1 碼 (25 個基點)，到 2025 年底總共降息 125 個基點，而市場參與者預估，到 2025 年第一季，Fed 將降息約 75 個基點。但有些人開始避險更深入、更迅速的寬鬆政策：利率選擇權市場的部位顯示，如果 Fed 在未來 9 個月內將關鍵利率降至 2.25% 的低點，即大幅降息 3 個百分點，那麼押注將會增加，這些押注將會受益。
匯市方面，日元兌美元匯率貶至 1986 年以來新低，引發日本當局可能再次採取行動支撐日元的預測。日元周三匯率一度貶值 0.4%，至 1 美元兌 160.39 日元，超過今年 4 月日本政府出手干預的水準。美日兩國之間的巨大利率差距一直讓日元承壓，儘管日本當局嘗試阻止日元走貶。
此外，中國 10 年期公債殖利率跌至逾 20 年低點，投資人因擔心經濟放緩和預期中國將推出進一步刺激措施，紛紛湧向固定收益證券。
大宗商品方面，在美國政府公布原油庫存和燃料需求報告之前，國際油價走揚。此前，美國公布的產業數據喜憂參半。鐵礦石價格連續第二天攀升、銅價跌至兩個多月來的最低水準，因中國需求異常疲軟，銅價面臨持續壓力。黃金價格幾乎沒有變動。
截至台北時間周三（26 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 90.19 點或 0.23%，暫報 39,021.97 點
- 那斯達克綜合指數下跌 15.37 點或 0.09%，暫報 17,702.28 點
- 標普 500 指數下跌 10.01 點或 0.18%，暫報 5,459.29 點
- 費半下跌 6.85 點或 0.13%，暫報 5,460.81 點
- 台積電 ADR 下跌 0.14% 至每股 172.36 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.308%
- 紐約輕原油上漲 0.09% 至每桶 80.90 美元
- 布蘭特原油上漲 0.04% 至每桶 85.04 美元
- 黃金下跌 0.88% 至每盎司 2,310.30 美元
- 美元指數升至 105.695
焦點個股：
Rivian(RIVN-US) 早盤股價上漲 23.99%，至每股 14.83 美元
美國電動車製造商 Rivian Automotive 美股盤前暴漲逾 41%。消息面上，Rivian 與福斯汽車宣布成立一家合資企業的計畫，後者在 Rivian 的初始投資為 10 億美元，隨著時間的推移，將再投資 40 億美元。作為交換，福斯將獲得這家新創公司的技術用於自己的電動車，並與 Rivian 合作開發「下一代」電動車和軟體。
聯邦快遞 (FDX-US) 早盤股價上漲 13.00%，至每股 289.71 美元
聯邦快遞財報顯示，截至 5 月 31 日的第四季營收為 221 億美元，符合市場預期；每股獲利達 5.41 美元，優於分析師預期的 5.34 美元。該公司預計 2025 會計年營收將以低至中個位數的百分比成長、經調整後的每股獲利為 20 至 22 美元，中值超過分析師平均預期的 20.85 美元。該公司表示，將在未來一年回購 25 億美元的股票。
西南航空 (LUV-US) 早盤股價下跌 3.61%，至每股 27.48 美元
西南航空因訂位模式變化而調降第二季營收預期，其股價在周三盤前下跌約 4%。西南航空預估第二季每可用座位英里收入將較去年下降 4% 至 4.5%，之前預料下降 1.5% 至 3.5%。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
高盛的數據顯示，如果以史為鑑，標普 500 指數下個月可能會飆升 4%，創下歷史新高。該行在一份報告中說，自 1928 年以來，一年中最好的日子通常出現在 7 月的前兩周。
法國興業銀行認為，隨著聯準會逐漸接近降息，投資人可能會繼續在美股出現回檔跡象時湧入，並預期 Fed 寬鬆周期將於 2025 年初啟動。法興銀行美國股票策略主管 Manish Kabra 等策略師預估，儘管標普 500 指數年迄今已經上漲 15%，但預料指數將「保持逢低買入模式，下一輪漲勢接近 Fed 的降息周期。
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