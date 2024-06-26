Google與芝商所打造新設施 把交易轉移到雲端

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-26 20:27

根據外媒周三 (26 日) 報導，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 將與芝加哥商品交易所集團 (CME Group Inc.)(CME-US) 合作，打造一個新的雲端運算網路，讓這家交易所營運商能夠將其期貨和選擇權交易轉移到雲端。

兩家公司的高層周三表示，雙方將在芝商所位於伊利諾州奧羅拉的現有資料中心附近開發雲端運算和託管設施——向客戶出租用於自己的 IT 設備的空間。新設施建設將於今年稍後開始，數據轉移將分階段進行。

芝商所和 Google 於 2021 年開始一項為期 10 年的合作關係，將數據、清算服務和最終的交易遷移到雲端。作為協議的一部分，Google 對衍生性商品交易所進行 10 億美元的股權投資。

芝商所執行長達菲 (Terry Duffy) 在一份聲明中表示：「這是我們合作關係向前邁出的重要一步。」

交易員喜歡在資料中心附近或內部擁有基礎設施，以確保資訊傳播得更快，這讓他們比其他不在資料中心附近的公司擁有些許的優勢。上述知情人士說，在其他地方建造基礎設施需要時間，也會給企業帶來成本。據悉，芝商所與交易員之間的談判包括可能將 Google 位於維吉尼亞州和俄亥俄州的資料中心遷往該交易所。

達菲表示：「我們決定在奧羅拉建立新資料中心，以確保對客戶的干擾降到最低。」Google Cloud 資本市場、交易所和數位資產董事總經理 Rohit Bhat 說：「這將最大限度的提高市場參與者利用專業雲端服務和該領域現有投資的機會，以推動差異化和效率。」

在轉向新平台之前，芝商所表示會提前 18 個月通知客戶，另外現金市場將繼續在其現有設施中運營，而不會轉移到雲端。

兩家公司表示，將交易轉移到新設施的公司還將獲得 Google 的雲端服務，包括人工智慧 (AI) 工具和數據分析，而撮合交易中買賣雙方的配對引擎將轉移到雲端。芝商所的客戶將能夠在達拉斯 Google Cloud 設施中測試雲端交易，該設施最終將成為災難復原中心。