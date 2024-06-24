壅塞情況加劇 海運價格正朝新冠疫情時期高點逼近

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-24 23:37

根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (24 日) 報導，在新冠肺炎大流行期間的海港船舶增援情形正在捲土重來，隨船隻改道紅海避免遭葉門叛軍「青年運動」(Houthi)襲擊，在航運旺季開始時造成港口壅塞和成本飆升。

「青年運動」對紅海貨櫃船的攻擊在遙遠的港口都能感受到影響，新加坡、馬來西亞、南韓和中國沿海，貨櫃船和散裝貨船的船隊正在增加，而西班牙和歐洲其他地區的港口則希望從貨櫃堆中找到解決方法。

未來幾個月進入航運旺季的需求回升船隊將會擴大，可能讓本已復甦的運費接近新冠疫情期間的水準，當時各公司競相爭奪船上稀缺的空間，現貨市場上 40 英吋貨櫃運費飆升至 2 萬美元以上。

根據 Freightos 的數據，截至 6 月 14 日的一周，全球 40 英吋貨櫃的平均運輸成本達到 4,119 美元，是去年 6 月的兩倍多，也是自 2022 年 9 月以來新高。

與此同時，一系列其他事件也加劇供應鏈面臨的挑戰。在對中國商品徵收新關稅之前，一些美國進口商提前取消了訂單。由於乾旱，巴拿馬運河一直在限制船隻通行，直到最近才出現緩解跡象。在美國，碼頭工人最近警告，他們可能於 10 月份在美國東海岸和墨西哥灣沿岸港口舉行罷工，這讓零售商和製造商感到擔憂。

貨運專家表示，如果更多進口商為避免成本上升和今年稍晚進一步的延誤而提前進口貨物，塞港情況可能會變得更糟。

倫敦 Braemer 的貨櫃航運分析師 Jonathan Roach 表示：「我們看到的是貨運量激增，因為托運人預訂得更早，貨櫃數量可能比平時更多。這是為提前裝載庫存，減少運輸時間和潛在的延誤。如果擁堵情況惡化，我們可能會看到更多的預裝貨物訂單，這可能會使情況變得更糟。」

然而有跡象顯示，這種影響已讓進口企業的獲利受創。英國零售商 DFS 家具 (DFS Furniture) 本月將獲利預期下調一半，主因是紅海航線問題持續存在，導致客戶交貨延遲、運費上漲。該公司表示，由於與紅海相關的航運中斷，其近 1,800 萬美元的貨物遭到延誤。

海運公司最初能夠應付非洲南部好望角 (Cape of Good Hope) 附近的航線變更，但全球航運網絡在 5 月份開始陷入困境，因為零售商和製造商在航運旺季明顯提前開始時增加訂單。

作為全球貨櫃航運中心的新加坡港 (Port of Singapore) 已人滿為患，導致碼頭泊位等待時間過長，航運成本上升。標普全球市場情報 (S&P Global Market Intelligence) 的港口業績數據顯示，從 4 月中旬到 6 月中旬，新加坡港口的平均停留時間增加了 15%，達到近 40 天。

海運貨櫃線上交易平台 Container xChange 表示，新加坡 5 月貨櫃的平均價格較 10 月成長 26%，10 月「青年運動」還沒有開始襲擊商船。今年 5 月，從上海到洛杉磯和長灘的貨櫃租賃價格約為去年 11 月的一倍。

不過快速上漲的航運價格對貨櫃航運公司來說是一個福音。丹麥航運巨擘馬士基 (A.P. Moller-Maersk) 本月上調全財測，這是該公司在大約一個月內第二次上修，預估今年自由現金流將比此前的預期增加 30 億美元。