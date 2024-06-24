墨西哥6月初通膨超預期成長 央行可能再暫停降息

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-24 22:30

墨西哥 6 月初的通膨速度超預期，進一步超越墨西哥央行的目標，可能鞏固墨西哥銀行 (Banco de Mexico) 在本周四 (27 日) 貨幣政策會議上連續第二次暫停降息。

具體來看，6 月上半月，墨西哥消費者物價指數 (CPI) 年增 4.78%，高於分析師 4.37% 的中值預測，也高於此前兩周的 4.59% 增速，而剔除食品與燃料等波棟較大的核心 CPI 從先前的 4.11% 加速升至 4.17%，略低於分析師預期的 4.18%。墨西哥銀行的目標通膨率為 3%，上下浮動約 1 個百分點。

花旗銀行 (Citibanamex) 調查的分析師最初預測，在 5 月暫停降息把關鍵利率維持在 10.75% 之後，央行可能會繼續降息。然而現在預期央行可能等到 9 月再決定是否降息，因為消費者物價指數仍高於 3% 的目標，而受夏季消費和乾旱破壞農業生產的影響，通膨預期也仍高於這一水準。

此外，墨西哥央行現在也必須考慮墨西哥披索貶值對通膨帶來的升溫風險，6 月 2 日大選後跌至 15 個月低點。

墨西哥央行總裁羅德里格斯 (Victoria Rodriguez) 曾表示，墨西哥銀行擁有必要時進行干預的工具，但該行並未設定墨西哥披索的最佳匯率目標。

通膨數據公布之際，墨西哥經濟正面臨放緩，但墨西哥披索的波動可能會調整投資人的通膨預期，並迫使墨西哥央行出手。

Banco Base 首席經濟分析師 Gabriela Siller 表示，考慮到匯率變化可能對通膨產生的影響，五人理事會中只有一名成員可能投票支持削減借貸成本。

Siller 說：「墨西哥披索的快速貶值可能造成通膨壓力，但它們的幅度並不總是相同的，因此謹慎的做法是觀望。展望未來，我們認為他們今年還會再降息兩次，但會在年底的時候，到時候情況會好一些。」

墨西哥披索下跌的部分原因是投資人不確定將於 10 月上台的當選總統薛恩鮑姆 (Claudia Sheinbaum) 會採取什麼行動，因為她所在的政黨聯盟在國會擁有多數控制權。即將卸任的墨西哥總統羅培茲歐布拉多 (Andres Manuel Lopez Obrador) 提出了一系列令投資人擔憂的憲法改革，但她表示支持。