〈新股IPO〉中國快時尚零售商Shein於6月初申請在倫敦上市

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-24 20:25

路透周一 (24 日) 援引兩名知情人士消息報導，中國快時尚跨境電商 Shein 在 6 月初秘密向英國市場監管機構提交可能在倫敦上市的文件，這家線上服飾零售商可能成為今年全球大型首次公開發行 (IPO) 案的其中之一。不過目前不清楚該公司計劃何時進行 IPO。

路透曾在 5 月報導，Shein 在去年一輪的融資中估值達到 660 億美元，而且開始與其財務和法律顧問接洽，尋求今年年初在倫敦證券交易所上市。

對於上述報導，Shein 發言人拒絕置評；英國市場監管機構英國金融行為監理總署 (Financial Conduct Authority，FCA) 並未立即回應置評請求。

目前還不清楚 Shein 何時進行 IPO。據悉，該公司已正式向中國證券監管機構通碰期更改上市地點的情況，不過尚未得到中國證券監督管理委員會 (CSCR) 的批准，當局也沒有回應置評請求。

據了解，Shein 在倫敦提交的文件涉及其長期以來在美國的 IPO 計畫發生的變化，該計畫在中國國內或國外都遇到障礙。