〈美股早盤〉輝達股價跌逾2%拖累那指 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-24 21:42

美股主要指數周一 (24 日) 漲跌互現，其中那斯達克指數因輝達 (NVDA-US) 和一些晶片類股承受拋售壓力拖累開低，該股開盤跌逾 2%。投資人惴惴不安，因本周即將出爐的關鍵通膨數據將進一步影響美國央行今年降息時機和幅度。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 70 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌逾 30 點或近 0.2%，標普 500 指數跌 0.01%，費城半導體指數跌近 0.7%。

市場正進入一個充滿政治風險的時期，法國議會選舉將於周日舉行第一輪投票，民調顯示極右翼的「國民聯盟」(National Rally)獲勝。美國現任總統拜登和共和黨挑戰者前總統川普之間的首場辯論將於本周二 (25 日) 舉行。

儘管如此，經濟強勁成長的跡象繼續支撐著全球股市，而本周五 (28 日) 公布的美國核心個人消費支出 (PCE) 物價指數——聯準會 (Fed) 偏好的消費者成本指標——預料將證實物價壓力正在緩解。這可能為 9 月的降息鋪平道路。目前，市場認為 9 月降息的可能性為 65%。

MUFG Bank Ltd. 策略師 Lee Hardman 說：「我們的預期是，我們將看到確認通膨已經放緩，這是 Fed 樂見的發展。如果我們得到更多疲軟的通膨數據，他們很可能在夏季發出 9 月份降息訊號。」

與此同時，美元指數在經歷了五周的上漲後下跌了約 0.2%。日元兌美元匯率在 160 附近大幅波動，因日本財務副大臣神田真人 (Masato Kanda) 表示，當局準備在必要時 24 小時干預以支撐日元。

歐洲市場方面，斯托克 600 指數上漲 0.5%，其中汽車股領漲，中國和歐盟同意就歐盟對進口電動車徵收關稅的計畫展開談判。根據路透社報道，線上時尚零售商 Shein 已秘密提交在倫敦上市的文件，提振英國股市。

此外，比特幣延續了上周的跌勢，下跌 3%，至 61,200 美元左右，比特幣現貨 ETF 連續 6 天出現資金外流，再加上市場對 Fed 能否快速降息的懷疑，讓比特幣價格受到打擊。

截至台北時間周一（24 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.05%，至每股 207.59 美元

歐盟反壟斷監管機構周一 指控蘋果違反了歐盟的科技規定。這項指控可能會導致這家 iPhone 製造商被處以巨額罰款，該公司還面臨對應用程式開發人員徵收新費用的另一項調查。

博通 (AVGO-US) 早盤股價下跌 0.58%，至每股 1,643.82 美元

中國科技公司字節跳動回應並未美國晶片製造商博通公司合作開發先進的人工智慧 (AI) 處理器，強調消息不實，先前有消息傳出兩家公司正在合作開發 AI 晶片。

目標百貨 (TGT-US) 早盤股價上漲 0.85%，至每股 147.37 美元

目標百貨 (Target) 正與 Shopify (SHOP-US) 合作，在其官網上添加全新、更時尚的品牌。從周一開始，這家總部位於明尼亞波利斯的連鎖折扣店表示，與 Shopify 合作的公司可以申請加入其第三方市場 Target Plus。Shopify 上的一些客戶是較小或嶄露頭角的品牌，使用電商平台建立和經營網站。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

華爾街長期多頭、投資顧問公司 Yardeni Research 日前表示，美股的多頭市場肯定會持續到 2030 年。該行預測，到 2025 年底，標普 500 指數預估將達到 6,000 點，而到 2030 年底可能會回升至 8,000 點，這意味著該基準指數還將上漲 46%。