美5月零售銷售僅月增0.1% Fed離降息有望又近一步

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-18 22:19

美國商務部周二 (18 日) 公布數據顯示，5 月未經通膨通膨調整零售銷售僅月增 0.1%，幾乎沒有成長，而且此前幾個月的數據皆有下修，凸顯美國消費者面臨更大財務壓力。然而，消費者支出明顯放緩，聯準會 (Fed) 可能又離降息靠進一步。

具體來看，5 月零售銷售月增率報 0.1%，低於市場預期的 0.3%，前值自 0% 下修至 - 0.2%；按年來看成長 2.27%，前值自 2.7% 小幅上修至 2.74%。

5 月零售銷售月增率報 0.1%，低於市場預期的 0.3%。(圖：ZeroHedge)

剔除汽車、汽油、建築材料和食品服務的 5 月核心零售銷售月增率報 0.4%，高於市場預期的 0.3%，前值下修至 - 0.5%，創一年來最大降幅。

5 月核心零售銷售月增率報 0.4%，高於市場預期的 0.3%。(圖：ZeroHedge)

另外，5 月除汽車的零售銷售月增率下滑 0.1%，遠低市場預期與前值的 0.2%、剔除汽車和天然氣的零售銷售月增 0.1%，低於市場預期的 0.4%，前值報 - 0.3%。

在美國商務部追蹤的 13 個類別中，有 5 個類別出現下降，汽油和食品服務支出是最大的下行驅動因素，當月汽油價格比較便宜，餐館和酒吧支出等服務支出下降了 0.4%，為 1 月以來的最大降幅。

汽油和食品服務支出是最大的下行驅動因素。(圖：ZeroHedge)

這些數據突顯出，在今年稍早數據更為強勁之後，消費者支出出現了明顯下滑。經濟學家預估，有鑑於持續的通膨、逐漸降溫的就業市場以及出現的金融壓力跡象，美國民眾將更加謹慎，因此未來支出將保持溫和步伐。

本月初發布的消費者藉貸數據顯示，由於家庭債務成本上升，信用卡餘額 3 年來首次下降，拖欠率持續上升。

零售數據在很大程度上反映商品購買，這在消費者總支出中的占比相對小。本月稍後將公布個人消費支出 (PCE) 物價指數將提供 5 月份經通膨調整後的商品和服務支出的更多細節。

交換利率交易持續顯示，預估到 2024 年底將有近兩次降息，數據公布後，9 月降息的押注增加。

專家看法

凱投宏觀 (Capital Economics) 首席北美經濟學家 Paul Ashworth 在一份報告中表示：「隨著近幾個月服務消費成長放緩，消費者信心再次暴跌，或許家庭並不像我們開始認為的那樣對升息不那麼敏感。」

桑坦德銀行美國資本市場有限責任公司首席美國經濟學家 Stephen Stanley 在一份報告中表示：「可以肯定的是，就整體消費者支出而言，大部分行動發生在服務部分，而不是零售銷售，但這些結果肯定符合我的觀點，即消費者正處於大幅放緩的邊緣。」