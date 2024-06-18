德國港口罷工加劇 歐洲貨運遇瓶頸

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-18 20:15

本周德國最大港口碼頭工人因要求加薪而罷工，港口停擺可能加劇航運延誤、路上物流混亂和通膨壓力。全球航運巨擘馬士基 (Maersk) 表示，周一在漢堡、不來梅、不來梅港、布拉克 (Brake)、埃姆登 (Emden) 等港口舉行的罷工可能會持續到周二 (18 日)。

馬士基昨日在給客戶的諮詢中表示：「這將對我們的網路產生廣泛的影響，多艘船已計劃在今天和明天工作。根據目前船舶的前景，我們預料所有船舶都會受到連鎖反應。因此，這將導致進一步的延誤。」

其中，不來梅港是德國汽車出口主要的交通樞紐，而漢堡則是繼鹿特丹和安特衛普 (Antwerp) 之後第三繁忙的貨櫃港口，也是工業材料和散貨的重要門戶。因此罷工可能會導致其設施的貨運卡關，據估算，該設施的運載利以達到 65% 至 90%。

奧斯陸貨運分析平台 Xeneta 的首席分析師 Peter Sand 表示：「從表面上看，持續 24 至 48 小時的停工對局外人來說可能是件小事，對內部人士來說卻不是。托運人將受到打擊，在所有貨櫃運輸供應鏈利益相關者都在努力高效運輸貨物的時候，承運人可能需要取消港口停靠——盼在另一個附近的港口卸貨。」

本月早些時候，德國南部地區遭遇暴雨，導致德國內陸運輸系統出現問題，洪水也使德國的水力發電廠停產或減產，給該國的電力供應帶來了更大的壓力。

勞資雙方談不攏加薪問題

與此同時，德國最大的工會「金屬工業工會」(IG Metall) 正尋求為金屬和電氣零件產業約 390 萬名工人加薪 7%，以彌補過去幾年消費價格的大幅上漲。

德國金屬工業工會執行董事會的建議期限為 12 個月並遵循 2022 年達成一項將薪資提高 8.5% 的協議，而代表資方的瑞典金屬協會 (Südwestmetall) 一直反對加薪。

如此截然不同的觀點表明，任何妥協都將是艱難的。根據外媒周二的報道，談判將於 9 月開始，並將受到歐洲央行 (ECB) 的密切觀察。