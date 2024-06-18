美銀：法股成為歐洲最不受歡迎的股市

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-18 19:50

美銀對歐洲地區基金經理人的最新調查顯示，未來 12 個月，投資人減持法國股票的可能性比歐洲其他任何國家都要大，與 5 月份相比出現大幅波動，當時法國是他們的首選，如今投資人的偏好轉向防禦性強的股票和板塊。

這些觀點是在 6 月 7 日至 6 月 13 日收集，時間涵蓋上周法國股市的暴跌，當時巴黎 CAC 40 指數創下逾兩年以來最大跌幅，市值蒸發 2,580 億美元。該指數在本周一上漲後，周二繼續反彈。交易員昨日評估極右翼領導人瑪琳．雷朋 (Marine Le Pen) 的保證，即如果她在選舉中獲勝，她將與馬克宏合作。

與此同時，債市周二也趨於平靜，此前法國 10 年期公債對德宮 10 年期國債的殖利率 (衡量該國風險的指標) 創下了有史以來最大的單周漲幅，利差小幅收窄至 77 個基點左右，收盤時仍徘徊在 2017 年以來的最高水準附近。

包括 Andreas Bruckner 在內的美銀策略師在周二發布的一份報告中表示：「法國已成為投資者最不喜歡的歐洲股市。」基準 CAC 40 指數在一個月前創下歷史新高後，上周的暴跌抹去今年全部漲幅。按價值計算，這使得法國低於英國，丟失該地區最大股票市場的寶座。

投資人對馬克宏的中間派且親商的復興黨可能在 6 月 30 日和 7 月 7 日舉行的兩輪投票中，進一步失去議會地位的前景感到不安。