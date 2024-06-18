自駕卡車新創公司Waabi募得2億美元 輝達、保時捷參一咖

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-18 20:52

自駕卡車新創公司 Waabi 周二 (18 日) 在 B 輪融資中獲得 2 億美元的超額認購，以支持其在 2025 年布署自駕卡車，該輪融資由現有投資人 Uber(UBER-US) 和科斯拉風險投資公司 (Khosla Ventures) 帶頭發起。值得注意的是，這輪融資還包括該公司新投資人輝達 (NVDA-US)、保時捷、Volvo 旗下風險投資部門。

Waabi 聲明表示將運用這輪融資金額拿來發展商業業務、擴大在加拿大和美國的團隊，該公司最近在德州開設一個貨運碼頭。最新一輪融資讓 Waabi 總融資達到 2.8 億美元。

據了解，Waabi 利用生成式人工智慧 (AI) 建立單一系統，它能夠像人類一樣進行推理，並且可以提出人類思維無法概念化的問題。其封閉模擬器名為「Waabi World」，可以自動產生自駕汽車在現實世界中可能遇到的所有情況，在不浪費資源和金錢的情況下測試問題，而一些自駕系統模型的訓練需要在道路上行駛數百萬英里。

與 Waymo 和包括特斯拉 (TSLA-US) 在內的其他自動駕駛競爭對手不同，Waabi 的方法不依賴在公共道路上行駛數百萬英里進行訓練的資金和計算密集型車隊。該公司使用數位模擬器來設計和測試不同的場景，以教導其 AI 系統如何處理不同的實際挑戰。

該公司在聲明中表示，這種方法降低了成本，並賦予其 AI 系統「類似人類的推理能力，使其能夠適應道路上可能發生的任何情況，包括以前從未見過的情況」。

Waabi 創始人兼執行長 Raquel Urtasun 表示：「像這樣的系統具有驚人的歸納和處理未知情況的能力，訓練效率更高，其安全性可以通過數學方法進行驗證和驗證。」

輝達執行長黃仁勳在宣布這一輪融資的聲明中表示：「Waabi 正在將尖端的生成式 AI 應用於現實世界，開發自動駕駛卡車。我很高興能透過我們對 Waabi 的投資來支持 Raquel 的願景，Waabi 是由輝達的技術驅動的。」