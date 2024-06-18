〈美股早盤〉美5月零售銷售數據疲軟 主要指數開平

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-18 21:46

美股主要指數周二 (18 日) 開平至小幅走高，此前美國公布疲軟的零售銷售數據，市場預估到今年底可能有近兩次降息。另外，多名聯準會 (Fed) 官員將在稍晚陸續發表談話。

美國公債價格全線上漲，原因是數據顯示，美國 5 月零售銷售幾乎沒有成長——此前幾個月的數據被下修——顯示消費者的財務壓力加大。交換利率交易持續顯示，預估到 2024 年底將有近兩次降息，數據公布後，9 月降息的押注增加。

凱投宏觀 (Capital Economics) 分析師 Paul Ashworth 表示：「銷售疲軟進一步表明，消費者有些掙扎。我們預估消費不會全面下滑，但在邊際上，即使是消費成長的適度放緩，也可能足以促使 Fed 傾向在 9 月份降息。」

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 受訪時表示，美國經濟「正朝著正確的方向發展」，但他拒絕透露何時會降息。他是定於周二舉行會談的幾位官員之一。

美國 10 年期公債殖利率下跌 4 個基點，至 4.24%。交易商也替 130 億美元的 20 年期美國公債發售做好了準備。約有 10 家借款人周二正在考慮在高評級一級市場發行新債券。

目前市場上對少數科技股推動的美國股市上漲的熱情毫無疑問會受到抑制，但一些投資人正越來越多尋找避險集中化風險的方法。今年「美股七雄」對標普 500 指數的報酬率貢獻超過 60%。

該指數已觸及超買區間，但股市廣度仍非常狹窄，只有 46% 的股票交易價格高於 50 日移動均線。市值與等權重標普 500 指數之間的相對強弱指數 (RSI) 差異達到至少 1990 年以來的最大。

截至台北時間周二（18 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.63%，至每股 131.80 美元

輝達執行長黃仁勳已在 6 月 13、14 日分別出售 12 萬股輝達股票，套現約 3,100 萬美元 (約新台幣 10 億) 符合先前公告，預估在明年 3 月底前最多賣掉 60 萬股。

台積電 ADR(TSM-US) 早盤股價上漲 2.74%，至每股 182.10 美元

「女股神」伍德 (Cathie Wood) 執掌的方舟投資 (Ark Invest) 透過方舟下一代網路 ETF(ARKW-US)，周一大買人工智慧 (AI) 類股，買入了台積電 ADR 共 30,094 股，交易值達 533 萬美元(約新台幣 1.74 億元)。

博通 (AVGO-US) 早盤股價上漲 0.49%，至每股 1,837.81 美元

截止本周一收盤時，博通市值已達 8,510 億美元。近來，博通市值衝擊多個千億美元關卡，幾乎猶如「探囊取物」般簡單。 Piper Sandler 的分析師 Harsh Kumar 在日前表示：「我們持續認為博通是除了輝達以外最好的 AI 題材股，因為該公司在 ASIC 晶片領域中佔據強有力位置，且有著強大的軟體組合。」

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月零售銷售月增率報 0.1%，預期 0.3%，前值 - 0.2%

美國 5 月核心零售銷售月增率報 - 0.1%，預期 0.2%，前值 - 0.1%

美國 5 月零售銷售年增率報 2.27，前值 2.74%

美國 5 月工業生產月增率報 0.9%，預期 0.3%，前值 0%

華爾街分析：

高盛的經濟學家仍認為，Fed 今年將降息兩次，此外美國勞動市場正處於轉折點。 Jan Hatzius 等經濟學家在給客戶的報告中寫道，目前勞動力需求的強度尚不明朗，非農就業人數雖然健康，但最近幾周初領失業金人數和持續失業的人數都上升。

Hatzius 寫道，勞動力需求的主要驅動力是經濟活動，而國內生產毛額 (GDP) 成長已大幅放緩。所以儘管 Fed 上周的預測令人驚訝地偏鷹，但對央行今年將降息兩次 (9 月和 12 月) 的預測有信心。