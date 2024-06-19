Fed兩官員：通膨已取得進展 降息仰賴經濟數據

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-19 00:20

美國聯準會 (Fed) 多位官員在周二 (18 日) 陸續發表談話，其中紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 和里奇蒙聯準銀行總裁巴金皆表示，雖然通膨降溫已取得進展，但降息決策仰賴經濟數據。巴金還說，通膨能持續降至 Fed 的 2% 目標之前，不會考慮改變利率，而且未來降息一次後利率按兵不動可能是合理的。

威廉斯：通膨壓力將繼續減弱

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席、紐約聯準銀行總裁威廉斯周二表示美國經濟朝著正確的方向前進，但他並未透露何時會支持降息。他強調，今年有關降息的任何決定都取決於即將公布的經濟數據，近期的通膨數據令人鼓舞，預料物價壓力會繼續減弱。

他說：「供需平衡有非常好的跡象，我確實看到通膨降溫的過程在繼續，我預估今年下半年和明年通膨將繼續下降。」

威廉斯也說，雖然經濟數據大致不錯，但就業市場放緩。先前數據顯示，家庭收集的數據中顯示出就業疲軟跡象，但企業調查中的就業數據仍然非常強勁，因此薪資報告「可能有點被誇大了」，未來幾個月 Fed 將了解更多相關資訊。

根據 Fed 上周公布的預測，官員下調今年計劃降息的預期，中位數官員預測只會有一次降息。

巴金：通膨已經尾聲 是否回歸正軌還很難說

今年在 FOMC 有投票權的巴金 (Thomas Barkin) 同日表示，在看到通膨持續降至 Fed 的 2% 年度目標之前，他不會考慮改變利率，未來降息一次後按兵不動可能是合理的。

巴金指出，服務類通膨指數中的通膨仍然頑固而商品價格已經降溫，住房和居住通膨也很頑強難降。同時，就業市場的數據是健康的，但也存在一些令人擔憂的跡象。

巴金和威廉斯一樣也認為通膨正在改善，他將此歸因於限制性貨幣政策起效以及供應鏈的正常化。他表示，5 月的 CPI 報告非常令人振奮。

他說：「我們顯然處於通膨的尾聲，但問題是『我們完全回到正軌了嗎？』我認為很難判斷從去年下半年、今年第一季或最近幾周的數據中應該汲取多少訊號。」

巴金拒絕給出他在每月通膨數據中希望看到的具體水準，而是指出需要看到「通膨減緩的持續性和廣泛性」。

他說：「持續性意味著整體通膨繼續沿著一條確信正在向 2% 邁進的路徑運行，廣泛性意味著去通膨在整個物價籃子中都出現，而不僅僅是由一小部分推動。」