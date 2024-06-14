把握降息倒數黃金期 憑G. P. S.三點導航彈性置債

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-16 09:51

富蘭克林投顧美國團隊預期聯準會應會於 12 月才開始降息，債券可重新成為平衡股市震盪的利器，大多數的報酬將來自於固定債息收益，這是 15 年來少見的機會。建議投資人可選擇精選收益複合債券型基金，掌握專家導航 G.P. S (Growth, Period, Stable) 三大優勢：運用專家主動管理及彈性置債策略，網羅多元收益。

最新聯準會 6 月利率會議如預期連七凍，維持聯邦基金利率目標於 5.25-5.5% 高原區間不變。雖然聯準會將今年降息幅度預估自 碼縮減至 1 碼，但明年預估將降息 4 碼，加上美國五月核心 CPI 年增率 3.4%、創 2021 年 4 月以來最低，實現通膨 2% 的目標上得到進展，提振市場對聯準會降息期待，激勵美國股債齊揚。

富蘭克林證券投顧指出，聯準會 6 月會議顯示下半年將降息一碼、明年預估將降息 4 碼。儘管上半年債市因不斷調整降息預期而表現遲滯，但殖利率因此墊高後，未來多頭機會更可期待。目前債市正處於受惠高檔利率及具潛在資本利得機會的甜蜜點，投資人進可期待殖利率下滑空間，退亦可持續領取較高債息收益，進可攻退可守，降息倒數前的布局良機明顯浮現。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金順應宏觀局勢發展，可靈活彈性配置各類債券，如先前 2022 年時全球央行為對抗高通膨而強勢升息，恐形成經濟隱憂，經理團隊便適時提高公債及投資級企業債，2023 年以來認為市場低估美國強韌的經濟，則調配增持企業債 (投資級、非投資級均增)，現階段債券資產最新配置則以投資級債為多，爭取 15 年來罕見的債息收益機會。

該基金同時具備專家導航 G.P. S 三大特點：1) Growth 投資成長 - 透過專業主動管理，績效短中長期領先同類型基金平均及大盤指數；2) Period 中天期債 - 避開長天期利率風險，中性因應通膨、景氣、利率等多重因子拔河戰；3) Stable 波動偏低 - 嚴選高品質債穩健管控下檔風險，爭取創造較投資級債更高的收益空間。