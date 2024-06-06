日本央行將轉鷹 日元貶拉起干預紅線 富蘭克林建議入手這4類股

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-06 18:50

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人今 (6) 日來台分享對日本市場的洞見及投資機會，強調日股三大優勢及「工業、消費、金融、科技通訊」四大主題商機，著眼日本機械與科技設備、軟體服務以及消費產品，可望受惠全球與日本資本設備支出擴增與消費升級趨勢。並預期日本官方在日元貶值至 160 價位即會進場干預，過往鴿派立場的日本央行，今後將採取更為鷹派的立場，

日本於 10 年前祭出三支箭的安倍經濟學，但並沒有真正推動日本經濟改善太多，然而近年來日本經濟動能有所回升、股價有強勁表現，如同知名投資人巴菲特也將注意力轉向日本，日本央行於 3 月份利率會議終結全球最後一個負利率政策環境，後續的政策動向也牽動市場投資神經。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人卓兆源指出，日本 30 多年來一直是被忽視的資產類別，然而現階段日本股市結構性更高回報的正向前景，正在引發全球投資人的關注，在美中地緣政治情勢升溫之際，尋求更大程度的配置多元化。日本股市相對全球股市而言評價水準仍被低估，並且有兩個重大變化正從結構上提高投資者的預期回報。

首先，日本經濟正在擺脫長達 30 年的通縮困境，企業重拾漲價信心、客戶也開始接受更高的價格，這從結構上提高日本企業獲利成長前景，提高價格的能力為收入成長與利潤率提升提供動力。再者，企業改革浪潮已在日本紮根，公司決策愈來愈重視股東權益 (ROE)，這有可能提高日本企業淨資產收益率與獲利品質，促使日本股市進入結構性價值重估行情，為全球投資人提供企業治理改革的獨特利基。

看好日本工業與銀行類股將受惠投資週期復甦與利率水準攀升，卓兆源進一步指出，預期未來 12 個月日本企業獲利成長將達到中高個位數，工業與銀行類股獲利前景尤佳。在經歷近 30 年的投資不足之後，日本工業類股正從結構性投資週期中受益，全球圍繞半導體、供應鏈重組與能源轉型等領域也存在多年的資本支出週期復甦，日本擁有許多世界級公司，生產利基設備與零組件，將受惠於這股全球投資週期復甦浪潮。

此外，日本銀行業正受惠於 30 年來首見持續攀升的利率環境與日本企業界擴大投資所帶來的貸款成長潛力，而在企業改革方面，工業與金融領域也提供很好的投資機會。



日本央行政策動向與對日元匯價走勢的牽動，也為市場動見觀瞻，卓兆源認為，日本官方對目前的日元水準並不滿意，日本政府與央行正面臨巨大壓力、需要盡其所能穩定日元匯價走勢。預期日本官方在日元貶值至 160 價位左右有計劃的進行干預似乎是合理的，評估一直採取鴿派立場的日本央行，預計今後將採取更為鷹派的立場，並發出提高政策利率的迫切性。基於聯準會排除進一步升息的可能性，加上日本央行可能採取更強硬的立場，以及日本官方的貨幣干預提供一些幫助，因此有相當好的機會阻止日元繼續貶值。

就風險觀察部份，卓兆源認為，地緣政治緊張局勢升級會增加通膨風險並損害市場情緒，這對包含日本股票在內的全球股票等風險資產不利，而意外的全球衰退也將不利於日本的企業獲利前景。此外，相較歷史目前評價水準確實也較高，且相對全球平均的折價幅度已收窄，我們正關注指數成分股中前 30 大股票，評價水準較高者的投資人過度擁擠投資情況。

富蘭克林坦伯頓日本基金為一檔成長與價值兼具、採取由下而上選股策略，並充分利用市場各種錯誤定價尋找投資機會的日本基金，基金專注於尋找能夠持續產生利潤與現金流的企業，同時傾向於關注那些暫時不受資金青睞或以折價交易的公司，目前配置著重於「工業、消費、金融、科技」通訊四大主題商機，著眼日本機械與科技設備、軟體服務以及消費產品可望受惠全球與日本資本設備支出擴增與消費升級趨勢，而日本央行逐步退出寬鬆政策推動殖利率水準回升將使銀行保險產業受益，經理團隊透過這四大主題建構可望分享日本深具產業品牌競爭力優勢的投資組合。