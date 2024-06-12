LINE Bank也可買基金! 富蘭克林搭上首班列車

本文不代表對任一個股的買賣建議 > 投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的 >【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。

部分基金有相當比重投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。

新興市場基金警語：新興市場股票型基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。永續發展風險是指環境、社會或公司治理事件或情況，如果發生，可能會潛在或實際上對基金投資的價值造成重大的負面影響。永續發展風險既可以代表其自身的風險，也可以對其他風險產生影響，並且可能促成對諸如市場風險、運營風險、流動性風險或是交易對手風險的重大影響。永續發展風險可能導致投資標的的財務狀況、獲利能力或聲譽顯著惡化，進而可能嚴重影響其市場價格或流動性。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，投資人可至本公司網站 (https://www.franklin.com.tw/Regulations/esg.html)「ESG 基金專區」，或至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)「ESG 基金專區」查閱。重要 ESG 發行資訊相關說明，請詳本基金投資人須知第二部分之一般資訊，定期評估資訊(含最新盡職治理參與情形) 將於本公司網站 (https://www.franklin.com.tw/Regulations/esg.html) 公告。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

Ⓞ本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。Ⓞ本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金並非存款，投資基金不屬於存款保險條例所保障之範圍，投資人須自負盈虧。

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