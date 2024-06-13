〈美股早盤〉主要指數開低 交易員謹慎評估Fed預測

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-14 21:44

截稿前，道瓊工業指數跌近 140 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌近 35 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數跌近 0.9%。

由於投資人對法國政治動盪的擔憂加深紛紛尋求避險，歐洲股市將寫下數月來最糟糕的一周，美國股市期貨走弱。

斯托克 600 指數下跌 0.9%，將周一以來的跌幅擴大至 2.3%，法國 CAC 40 指數回吐今年以來的漲幅；標普 500 指數和那斯達克 100 指數本周連日創下歷史新高；美股開盤前美元指數上漲 0.3%，10 年期美債殖利率下降 5 個基點。

Jefferies International 歐洲首席經濟學家 Mohit Kumar 表示:「這是一種避險基調，對法國的擔憂正在推動市場。特別是進入周末，投資者將會取消一些部位。」

這種不確定性導致法國公債相對於德國公債的溢價本周飆升，創下有史以來新高，而德國兩年期公債殖利率——歐洲最安全的主權債券——將出現自 2023 年 5 月以來的最大跌幅。

德銀 (Deutsche Bank AG) 分析師 Jim Reid 表示：「我們很難忽視當前形勢與主權債務危機時期的相似之處，因為人們對選舉結果、主權債券息差和債務可持續性的關注都很熟悉。」

本周的動盪抹去歐洲基準股指 6 月的全部漲幅，投資人警告，這種波動可能會持續到下個月法國大選結束。

花旗集團歐洲股票策略主管 Beata Manthey 受訪時表示：「法國大選對股市的影響往往比其他發達市場更不穩定。這種波動可能還會持續一段時間。」不過她認為，目前的疲軟並沒有改變歐洲企業獲利和整體經濟走強的基本趨勢。

亞洲市場方面，日銀 (日本央行 / BOJ) 讓投資人等到 7 月會議才知道縮減購債規模的細節，讓日元進一步下跌。儘管日銀周五維持利率不變的決定在市場普遍預期之中，但讓交易員感到意外的是，日銀只是表示將削減購債規模，而沒有給出任何數據或時間表。

Amundi Japan 股票投資主管 Hiromi Ishihara 表示：「日元疲軟可能會拖累夏季海外投資者的資金流入。儘管如此，我們仍然認為日本央行今年將進一步升息。」

截至台北時間周五（14 日）21 時許：

焦點個股：

安謀 (ARM-US) 早盤股價上漲 2.11%，至每股 161.38 美元

那斯達克 (Nasdaq) 昨 (13 日) 宣布，軟銀旗下晶片設計公司安謀控股 (Arm Holdings) 將於美國當地時間 6 月 24 日起納入其幾個關鍵指數，其中包含那斯達克 100 指數。另外，安謀將取代天狼星衛星廣播 (Sirius XM)(SIRI-US) 成為那斯達克 100 指數和那斯達克 100 平均加權指數成分股。

微軟 (MSFT-US) 早盤股價下跌 0.44%，至每股 439.65 美元

微軟計劃投資 66.9 億歐元 (71.6 億美元) 在西班牙東北部的亞拉岡地區 (Aragon) 開發新的資料中心，該地區正在成為歐洲主要的雲端運算中心。亞拉岡地區政府表示，這家美國科技巨擘已經申請薩拉戈沙市 (Zaragoza) 外的一個地點建造資料中心的施工許可證，投資將分成 10 年進行。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.76%，至每股 183.57 美元

根據公司文件，雖然遭到一些機構投資者和代理諮詢公司的強烈反對，馬斯克的 560 億美元薪酬方案在特斯拉投資人年會上贏得壓倒性的 77% 選票。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月密大消費者信心指數預期 72.1，前值 69.1

華爾街分析：