安謀將於6/24納入那斯達克100指數 市值與影響力與日俱增

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-14 19:41

那斯達克 (Nasdaq) 昨 (13 日) 宣布，軟銀旗下晶片設計公司安謀控股 (Arm Holdings) 將於美國當地時間 6 月 24 日起納入其幾個關鍵指數，其中包含那斯達克 100 指數。另外，安謀將取代天狼星衛星廣播 (Sirius XM)(SIRI-US) 成為那斯達克 100 指數和那斯達克 100 平均加權指數成分股。

截稿前，安謀 (ARM-US) 美股 ADR 周五 (14 日) 盤前股價上漲 0.84%，每股暫報 159.38 美元。

市場認為，安謀被納入那斯達克 100 科技類股指數 ETF 和其他相關科技指數，凸顯該公司在科技產業日益成長的影響力，其在科技產業的市值和調整後市值均得到認可。

與此同時，天狼星衛星廣播將在同一天內從多個那斯達克指數中移除，包括 Nasdaq-100 Ex-Tech Sector Index、Nasdaq-100 ESG Index、Nasdaq-100 Sustainable ESG Select Index、Nasdaq-100 Target 25 Index。

指數的變化反映了那斯達克定期更新其指數組成部分，以確保其指數準確地代表科技業和更廣泛市場中領先公司的表現。 安謀加入那斯達克 100 指數是基於該公司的市值，並表明其在科技行業的重要性。

在最近的其他消息中，安謀在科技領域取得了重大進展。該公司最近公布連續兩季創紀錄的營收成長，主要歸因於非特許權使用費收入的增加，特別是許可收入的增加，以及特許權使用費的增加。安謀近期公布的 2024 會計年度第四季的優異業績，營收年增 47%。

Rosenblatt Securities 維持安謀股票的「買入」(Buy) 評等，專注於該公司的個人電腦 (PC) 和運算能力。安謀也調整未來幾季的授權收入預測，但對 2025 會計年度全年銷售額和非公認會計準則每股獲利 (EPS) 的預測保持不變。另一方面，Bernstein SocGen Group 將安謀目標股價從每股 72 美元上調至每股 92 美元，同時維持對該股的「跑輸大盤」(underperform) 評等。

安謀不僅預估今年淨利將會增長，而且有相當多的分析師 (約有 7 位) 上調他們對該公司未來一段時間的獲利預期，這表明分析師對安謀未來的獲利能力充滿信心。

根據外媒數據顯示，安謀的市值為 1,618.7 億美元，反映出其在科技領域的巨大影響力。該公司的本益比 (P/E) 高達 491.26，截至 2024 年第四季，過去 12 個月的調整後本益比甚至更高，為 529.62。這表明投資人願意為安謀的股票支付溢價，可能是因為該公司的成長前景或市場地位。