美5月PPI月增速放緩至-0.2% 創去年10月以來最大降幅

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-13 22:11

繼昨日的消費者物價指數 (CPI) 後，美國 5 月生產者物價指數 (PPI) 再傳來通膨降溫的喜訊，在能源成本下滑的影響下，PPI 月增速創下 7 個月來最大降幅，強化聯準會 (Fed) 對通膨持續放緩的信心。

具體來看，美國勞工統計局 (BLS) 周四 (13 日) 公布數據顯示，5 月生產者物價指數 (PPI) 年增 2.2%，低於市場預期的 2.5%，不過仍是自 2023 年 4 月以來最快增速，前值自 2.2% 上修至 2.3%；按月來看下滑 0.2%，遠低 4 月前值 0.5%，也低於市場預期的 0.1%，創 2023 年 10 月以來最大降幅。

5 月 PPI 月增速放緩至 - 0.2%，創 2023 年 10 月以來最大降幅。(圖：ZeroHedge)

剔除波動較大的食品和能源的 5 月核心 PPI 年增 2.3%，略低市場預期的 2.4%，前值自 2.4% 上修至 2.5%；按月來看成長 0%，低於市場預期的 0.3%，也不及前值 0.5%。

5 月核心 PPI 年增 2.3%，略低市場預期的 2.4%。(圖：ZeroHedge)

觀察報告細項，5 月商品價格指數下滑是由於汽油價格下跌推動，柴油、商業電力和航空燃料的價格也有所下跌。上月商品價格整體下跌 0.8%，創去年 10 月以來最大跌幅，不過服務成本不變。

5 月商品價格指數下滑是由於汽油價格下跌推動。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，PPI 報告中用於計算 Fed 偏好的通膨指標——個人消費支出 (PCE) 物價指數——的幾個類別在 5 月都比一個月前疲軟，其中機票價格下跌 4.3%，投資組合管理服務價格下跌 1.8%；醫師護理費用持平、醫院門診費用上升 0.5%。

另外，5 月剔除食品、能源和貿易服務這項波動性較小的 PPI 指標後，物價與 4 月持平，為一年來最溫和。中間需求的加工產品成本 (反映了生產管道早期的價格) 下降 1.5%，這是自 2022 年底以來的最大降幅，反映了能源成本的大幅下降。

Fed 昨日連續第七度將利率維持在 5.25%-5.50% 區間不變，並暗示計劃在 2024 年僅降息一次，官員曾在今年 3 月預測今年將降息多達 3 次，但物價成長率仍頑固地高於 Fed 的 2% 目標，最新降息預測透露官員的鷹派立場。

雖然負責制定利率的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員承認，在控制物價方面取得「適度」進展，然而有幾位委員先前表示，他們希望看到更多證據證明通膨率能持續降至 2 %，才會開始降息。

專家看法

LPL Financial 分析師 Jeff Roach 認為，PPI 月增幅變化不穩定，但本月的報告仍應鼓舞市場。考慮到宏觀形勢，Fed 可能會在今年稍晚開始降息，但在開始降息之前，一些較為棘手的因素必須顯示出放緩跡象。

獨立顧問聯盟的 Chris Zaccarelli 表示，PPI 報告是更多正確方向的數據——通膨明顯低於預期。這些數據進一步證明，Fed 的下一步將是降息 (不是在 2024 年底，就是 2025 年初)，因此預估美股將在不久的將來繼續創造紀錄。