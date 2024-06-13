歐盟加徵汽車關稅後 中國可能對這五產業祭反制措施

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-14 20:14

路透周五 (14 日) 根據中國官媒消息報導，中國企業已要求政府對從歐盟進口的豬肉進行反傾銷調查，並對歐盟乳製品進行反補貼調查。此舉被視為歐盟從 7 月起對中國進口汽車加徵高達 38.1% 關稅的報復，可能加劇貿易緊張局勢。

以下是中國可能會進行調查的產業：

豬肉

中國官媒《環球時報》昨 (13 日) 報導，中國企業已正式向政府申請隊從歐盟進口的豬肉進行反傾銷調查。目前尚不清楚那些豬肉產品將成為目標，但有分析師表示，去年中國進口的歐盟豬肉價值超過逾 30 億美元，其中大一部分是內臟。

乳製品

《環球時報》於 6 月 8 日報導，中國企業計劃要求有關部門對從歐盟進口的部分乳製品進行反補貼調查。不過目前尚不清楚中國可能針對那些產品。

歐盟相關部門 European Commission"s Directorate-General for Agriculture and Rural Development 援引歐盟統計局 (Eurostat) 數據顯示，去年歐盟對中國乳製品出口總額為 17 億歐元 (合 18 億美元)，其中乳清蛋白粉、奶油、鮮奶油位居前列。

汽車

一位政府下屬的汽車研究機構專家上月向《環球時報》透露，中國應該將大型汽油動力車的進口關稅提高到 25%，目前中國汽車進口關稅為 15%。對大排量汽車徵收更高關稅，將主要打擊向中國出口 SUV 和轎車的德國汽車製造商。

白蘭地

今年 1 月，中國政府對從歐盟進口的白蘭地發起反傾銷調查，此舉似乎主要針對法國。幾乎所有出口到中國的歐洲白蘭地都是法國製造的。調查將集中在 200 公升 (44 英加侖) 以下的白蘭地容器上。

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