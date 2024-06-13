美6月密大消費者信心指數初值降至65.6 寫7個月新低

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-14 23:50

美國密西根大學周五 (14 日) 公布的初步調查顯示，6 月消費者信心指數降至 7 個月新低，高物價繼續影響美國民眾財務狀況。有分析指出，美國消費者情緒下降與過去一年推動消費者支出的就業市場疲軟跡象吻合。

美 6 月密大消費者信心指數初值降至 65.6，寫 7 個月新低。(圖：ZeroHedge)

具體來看，6 月密大消費者信心指數初值下滑至 65.6，低於經濟學家預期的 72.1，也遠不及前值 69.1。與此同時，衡量消費者對當前個人財務狀況的評估指標下滑 12 點至 79，創去年 10 月以來新低，反映對收入的擔憂。

報告還顯示，美國民眾對經濟狀況的看法降至 2020 年底以來新低，對耐久財購買條件的衡量指標也降至 2022 年 12 月以來新低。

至於備受矚目的通膨指標方面，6 月消費者對未來一年通膨預期初值為 3.3%，略高經濟學家預期的 3.2%，與前值持平；五年通膨預期初值報 3.1%，略高於經濟學家預期的 3%，也與前值持平，維持在去年 11 月以來新高。

6 月消費者對未來一年通膨預期初值為 3.3%，略高經濟學家預期。(圖：ZeroHedge)

其他數據方面，6 月現況指數初值報 62.5，創 2022 年以來新低，遠低經濟學家預期的 72.2 與前值 69.6；同月預期指數初值降至 67.6，創今年迄今新低，不及經濟學家預期的 72 與前值 68.8。

分析認為，美國消費者情緒下降與過去一年推動消費者支出的就業市場疲軟跡象吻合。美國上周公布的非農就業報告顯示，5 月失業率升至 4%，為兩年多來新高。此外，近期經濟數據顯示消費者對物價上漲的抵制，加劇 5 月份商品和服務領域的通膨廣泛降溫。

密西根州消費者信心數據的調查主任 Joanne Hsu 在聲明中表示：「雖然低收入家庭作為一個群體在強勁的勞動力市場環境下有顯著的薪資成長，但即使通膨放緩，在物價持續高漲的情況下，他們的預算仍然緊張。」

Hsu 指出，中等收入消費者的觀點與低收入消費者的觀點相似，這與歷史模式不同，在歷史模式中，他們的觀點恰好介於高收入和低收入消費者之間。