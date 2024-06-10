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台股

【量大強漲股整理】台股續創歷史新高，突破22,000點大關，續航關鍵看甚麼?

鉅亨研報 2024-06-11 17:47

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【量大強漲股整理】台股續創歷史新高，突破22,000點大關，續航關鍵看甚麼?(圖:shutterstock)

加權指數，今日開高走低，終場下跌 66.26 點，收在 21792.12 點，成交量 5015 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 332.92 億，投信買超 39.68 億，自營商賣超 110.32 億，三大法人合計賣超 403.56 億，其中，投信連 7 買，累計 286.78 億。

美股四大指數周一全面上漲，道瓊上漲 0.18%，標普 500 指數上漲 0.26%，納指上漲 0.35%，費半上漲 1.42%，美國勞工統計局公布美國 5 月非農就業新增 27.2 萬人，遠超市場預期的 18.2 萬人，意外強勁的就業報告促使投資人降低對聯準會何時降息的預期，花旗調整對聯準會貨幣政策的預測，將首次降息預期從 7 月份調整至 9 月份。摩根大通將聯準會首次降息時間的預期從 7 月推後至 11 月份；(NVDA-US) 輝達，拆股生效後首個交易日，上漲 0.75%，收在 121.79 美元；台股方面，加權指數，今日盤中上漲逾 140 點，來到 22003.71 點，不僅突破 22000 點大關，更創下歷史新高紀錄，但在貨櫃三雄，(2609-TW) 陽明、 (2603-TW) 長榮、(2615-TW) 萬海帶量下殺，壓盤影響下，指數終場下跌 66.26 點，收在 21792.12 點，今日雖然收黑 K 棒，但守穩五日均線之上，短線上漲多回檔也正常，無礙多頭格局，台股基本面相當強勁，加權指數震盪整理後有望向上續攻，但本周需重點關注 6 月 12 日公布的美國 5 月 CPI，以及聯準會將於 6 月 13 日公布利率政策決定，相關公布內容，將會決定台股的未來走勢。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.46%，收在 883 元，今明 2 年 3 奈米家族產能都已被客戶包下，今年規劃相關產能較去年增加三倍仍不夠用，為確保未來兩年生產供貨無虞，陸續祭出多項措施來擴充更多產能，3 奈米家族總產能持續拉升，預估月產能有望拉升到 12 萬片至 18 萬片；(2317-TW) 鴻海，上漲 1.69%，收在 180.5 元，企業旗下 (2258-TW) 鴻華先進，日前公布 5 月自結合併營收 13.16 億元，月增 3.5%，年增 2073.3%，橋頭新廠將成為集團指標性 AI 工廠之一；(2454-TW) 聯發科，下跌 0.39%，收在 1270 元，鎖定智慧手機及 AR／MR 裝置整合，3D 影像配合生成式 AI 的沉浸式體驗大商機，傳出與 (META-US)Meta 結盟，以天璣系列手機晶片的智慧手機為平台搭配 Meta Quest 裝置，全力搶攻相關市場。

汽車零組件大廠 (1319-TW) 東陽，上漲 3.93%，收在 119 元，5 月合併營收 21.46 億元，年增 15%，前 5 月累計合併營收 104.27 億元，年增 13%，雙雙創同期新高，即使進入第 2 季的傳統淡季，業績仍持續向上，呈現淡季不淡的趨勢，北美的 AM 市場需求強勁，尤其是保險公司 STATE FARM 大量採用非原廠外觀件提供客戶換修後，企業前景更被看好，預計增設 AM 生產工廠、物流中心，滿足未來成長需求。

根據研調機構 Grand View Research 的預測，2030 年全球資料中心散熱市場規模將達 561 億美元，2022~2030 年 CAGR 高達 17.1%，可見散熱市場商機相當龐大，(3017-TW) 奇鋐，上漲 7.26%，收在 665 元，5 月合併營收 52.83 億，月增 1.8%，年增 5.9%，3D VC 良率高達 90-95%，最高可解 1000W 的熱能，是目前最有效率且便宜的解決方案，主流趨勢可維持到 2025 年，2024 年預期 3D VC 將出貨高達 200 萬顆，貢獻營收超過 50 億元，水冷散熱領域，企業目前已有能力供應 CDU、CDM 和水冷板，自製率已高達 70%，如果風扇牆和水冷快接頭也通過認證，自製率有機會達到 100%，進而帶動企業整體毛利率；(3324-TW) 雙鴻，上漲 7.52%，收在 786 元，預計今年底分歧管月產能將倍增至 300 個，CDU 將從現在的月產 200 套增至 500 套，而水冷板目前月產能約 10 萬多片，下半年規劃再多 10 萬多片的產能；這兩檔先前漲多股票再度出現反彈訊號。

佳螢一再鎖定看好的散熱黑馬股，(2486-TW) 一詮，上漲 4.61%，收在 113.5 元，再創波段新高! 會員進場後整整大賺 + 85%⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕
目前已順利取得 (NVDA-US) 輝達 B100 均熱片訂單，更傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，並在今年第 2 季開始出貨，成長動能可期。

3.29=> 節目公開點名預告，黃仁勳點名液冷散熱 -【This is The Future】
最有潛力的黑馬股就是【2486 一詮】

4.25=> 再度領先預告! 布局【2486 一詮】

(2486-TW) 一詮，再創波段新! 通通驗證佳螢選股冠軍的實力!

2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長，充分顯示電力議題已不僅僅是缺電問題，而是 AI 科技趨勢不可或缺的重要主題，重電族群將會長期受惠，股價在經歷多周的休息整理後，今日紛紛回神上漲；(1519-TW) 華城，上漲 6.74%，收在 792 元，身為台灣極少數能供應大型變壓器的廠商，不僅台電訂單穩定成長，外銷美國變壓器訂單更是快速成長，預計外銷比重將持續提升，旗下華城電能，全台充電樁市佔率已經高達 15%，也陸續參加許多充電樁標案並且順利得標，成長動能可期；(4588-TW) 玖鼎電力，亮燈漲停鎖死，5 月合併營收 1.31 億，月增 4470%，年增 32.7%，台灣每年換裝智慧電錶的需求數量約 150 到 200 萬具，市場規模約 36.8 到 49.2 億元，企業的產品穩定性評分很高，有望獲得多數訂單。

(2330-TW) 台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；(3450-TW) 聯鈞，上漲 0.57%，收在 88 元，5 月合併營收 5.75 億，年增 37%，2022 年底轉投資源傑科技切入矽光子晶片，目前已具有矽光子技術，且可配合客戶 design-in，下半年將小量生產，並與主要客戶完成認證，2025 年將迎來成長動能；(6442-TW) 光聖，上漲 3.45%，收在 255 元，5 月合併營收 4.95 億，年增 117.98%，首季受惠光被動元件需求增加，美系大廠客戶訂單持續增長，第一季每股盈餘達到 1.72 元，法人預估，第二季營收和獲利將會同步向上；(4979-TW) 華星光，上漲 3.68%，收在 141 元，5 月合併營收 2.64 億，年增 32.74%，高速傳輸需求由 400G 轉向 800G，大客戶 (MRVL-US) Marvell 持續投入 800G 光收發模組，今年下半年 800G 產品有機會明顯放量。

台股目前類股持續呈現輪動現象，選股將重於選市!

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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