光罩高階產品產量增 5月營收重登7億元寫八個月高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-11 15:33

台灣光罩今 (11) 日公布 5 月營收 7.08 億元，月增 11%，年增 12%，呈現年月雙增，累計前 5 月營收達 31.96 億元，年增 16%；光罩指出，受惠高階光罩產出量持續衝高，帶動 5 月營收改寫 8 個月來新高。

台灣光罩指出，經過與晶圓廠長期認證與合作，不斷完善產品良率以及交期服務，今年以來 12 吋高階光罩的出貨占比逐月提升。不僅整體光罩層數增加，關鍵層的 PSM(相位偏移光罩) 出貨數也同步提升，進一步推高光罩的整體均價 (ASP)。

隨著全球半導體晶圓廠大幅擴產帶來的機遇，台灣光罩將不斷提升高階光罩的製造實力。40 奈米製程光罩已在上月通過客戶認證，預計在下半年量產。台灣光罩也將加速擴充高階光罩產能，從而鞏固於全球光罩供應鏈中的產業地位，並持續推動業績增長。