豐興鋼筋止跌開平 型鋼基價調降500元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-11 19:49
鋼筋大廠豐興 (2015-TW) 今 (11) 日開出本周盤價，廢鋼收購價、鋼筋基價止跌開出平盤，型鋼產品反應近月原料跌價，因此基價下跌 500 元。
國際原料一周行情來看，日本 2H 廢鋼本週持平每公噸 357 美元，美國貨櫃廢鋼報價小跌 3 美元至每公噸 345 美元；澳洲鐵礦砂由每公噸 115 美元下跌至 106 美元。
豐興說明，美國國內廢鋼收購價下跌，但因本月海運費調漲，因此支撐報價僅小跌；亞洲進入夏季限電，廢鋼需求下降, 日本國內廢鋼小跌、出口報價持平。市場關注本周關東標走向。
國內方面，豐興表示，上週國內廢鋼跌價後供應商平常心出貨，因此本周平盤，鋼筋上周也隨原料調降價格、符合市場期望，下游積極進場購料，國內各鋼廠均有訂單入帳，因此本周也維持平盤。
而型鋼因為開盤週期較長，因此本周下跌 500 元，一次反應近月原料跌價；目前豐興牌價，廢鋼每公噸 1.05 萬元、鋼筋每公噸 1.91 萬元、型鋼每公噸 2.62 萬元。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇