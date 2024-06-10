豐興鋼筋止跌開平 型鋼基價調降500元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-11 19:49

鋼筋大廠豐興 (2015-TW) 今 (11) 日開出本周盤價，廢鋼收購價、鋼筋基價止跌開出平盤，型鋼產品反應近月原料跌價，因此基價下跌 500 元。

國際原料一周行情來看，日本 2H 廢鋼本週持平每公噸 357 美元，美國貨櫃廢鋼報價小跌 3 美元至每公噸 345 美元；澳洲鐵礦砂由每公噸 115 美元下跌至 106 美元。

豐興說明，美國國內廢鋼收購價下跌，但因本月海運費調漲，因此支撐報價僅小跌；亞洲進入夏季限電，廢鋼需求下降, 日本國內廢鋼小跌、出口報價持平。市場關注本周關東標走向。

國內方面，豐興表示，上週國內廢鋼跌價後供應商平常心出貨，因此本周平盤，鋼筋上周也隨原料調降價格、符合市場期望，下游積極進場購料，國內各鋼廠均有訂單入帳，因此本周也維持平盤。