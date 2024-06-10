台股創高有些電子確創低、海運王子5月歸來，6月呢?

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 14:30

台灣加權指數現狀分析

台股甫在上週再度突破歷史高點達到 21970 點，然而在技術面除了成交量沒有配合點位同步創高，有一點量價背離的缺憾外，唯獨時間上剛好是前兩波低點來的第八周與第 21 周，大華國際投顧張志誠認為本周在端午後少一個交易日，台股若要強勢再拉周 K 線紅棒，則多方就顯得有點太急促，容易翻車，因此本周台股在雙重周 K 時間轉折當下，最好狀態是指數周 K 是休息的，而 21520 點的多方缺口不會被跌破，則就能順利完成端午後五月營收公布的族群換手與洗盤。

海運股後市推估

張志誠認為，上海出口運價指數ＳＣＦＩ在上週最新報價上漲 4.6% 至 3184.87 點，這一波連漲九週，但是漲幅較過去數週趨緩，本週主要引領報價上漲的來自於東南亞 (新加坡) 航線週漲幅 14.63%。ＳＣＦＩ指數週漲幅趨緩代表短期間除非新加坡塞港與歐洲現能夠得到舒緩，否則ＳＣＦＩ指數預期在美國消費旺季前仍會呈現上升趨勢，然而六月來航商漲價頻傳，但近期多家航商也已經因應美國線需求而加班船載貨，故航商要在短期間大幅加徵ＧＲＩ附加費不至於太莽行，如此既能維持一定載運價，也能在新增運力中保持供給，所以台灣海運業者長榮 (2603-TW) 在新公佈的五月營收雖年增長 40.3% 但也僅比上月增長 1.1%，過去五月份張志誠表示這次海運漲價潮最受惠的當以低價兩家公司萬海 (2615-TW) ，陽明 (2609-TW) 為主，排除投資長榮，正因為長榮股價的位階已然在今年五月份快要挑戰歷史高點，而此波海運的漲價潮並非如過去疫情那波是急速且預期性飆漲狀態，是屬於海運航商獲利明顯比前一年調升，故位階較高的長榮縱使也因為受惠本波運價上漲潮，但是股價調升空間就有限。

萬海 (2615-TW) 從海運附加費提前在 5 月 2 日漲價確定後，當時僅 5 字頭的股價漲至上週雖突破百元之上，張志誠認為要繼續看好並要運用海運報價有暫時稍微停頓之時，或是短線股價沒有激烈反應營收成長之時，持續看好並找尋介入的新機會，以萬海曾經營收最高峰單月曾達 325 億元，目前在今年剛開始單月突破百億元，營收基期與股價都還有上調空間，有時休息才會是股價更好的前奏。

陽明 (2609-TW) 曾經營收最高峰達 378 億元，目前則連續兩個月營收突破去年低迷期來的 140 億元之上，預估若五月營收持續繳出成長佳音，以陽明 (2609-TW) 之前先自結的 4 月ＥＰＳ約 0.86 元推論，今年第二季或有單季 3-4 元ＥＰＳ的實力，股價的營收基期與本益比尚未到美國旺季海運報價最高峰前，仍有上調的空間。

採訪來源: 大華國際投顧 張志誠分析師

萬海 、陽明 再創新高，我的最大眼光必定留給會員；高檔散熱股 OVER? 【中國 IC 】低檔再起? - 張志誠分析師

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