CPI報告、Fed利率決策本周接連登場 美股準備迎接大波動

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-10 19:54

美股本周三 (12 日)(美國時間當日) 將陸續迎來 5 月消費者物價指數 (CPI) 報告、聯準會 (Fed) 利率決策，無論可能造成股市上漲或下跌，交易員都繃緊神經做好準備迎接未知的波動。

花旗集團 (C-US) 美股交易策略負責人 Stuart Kaiser 表示，選擇權市場預估，這兩大事件可能引發標普 500 指數當天波動幅度達 1.25%，可能創下自 2023 年 3 月以來，Fed 利率決策前市場預期的最大幅度波動。

Kaiser 進一步解釋，過去一年內市場對 CPI 公布和 Fed 決策日的預期波動率通常為 0.75%，因此本次預測波動加倍，反映這兩個事件的重要性提升，增添市場的不確定性。

他還補充說，過去一年內標普 500 指數在這類事件發生後的平均波動幅度為 0.8%，其中 Fed 利率的波動對選擇權買家而言通常比 CPI 公布日更有利可圖。

雖然市場普遍預期 Fed 將維持利率不變，但通膨數據和 Fed 主席鮑爾的貨幣政策記者會將替市場提供更多關於今年可能的降息幅度的線索。

美國上周公布的報告顯示就業市場依然強勁，Kaiser 對此表示，市場對非農就業新增人數超過 15 萬表示滿意，他補充說，如果新增就業人數減少，選擇權市場可能會開始更加留意就業市場消息而非通膨。

另一方面，與擔保隔夜融資利率 (SOFR) 相關的選擇權活動顯示出不一致的趨勢。對決策會議可能採取鴿派立場的避險交易需求增加，替 7 月或 9 月的政策公告可能降息打開大門。

與此同時，投資人也在增加對鷹派的防禦部位，目標是明年底及以後。如果 6 月的經濟預測摘要 (SEP) 顯示長期 Fed 預測的鷹派轉變，這些部位將會獲益。

數據顯示，這些投資主要集中在 2025 年 12 月和 2026 年 3 月到期的看跌蝶式價差策略上，其中一些結構的合約量已超過 20 萬份。