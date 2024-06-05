美5月ISM非製造業指數彈升至53.8 創9個月以來新高
鉅亨網編譯段智恆 2024-06-05 23:17
經歷 4 月短暫萎縮後，美國 5 月服務業活動創 9 個月以來最快擴張速度，主要受惠商業活動生產指數創 2021 年以來最大單月增幅。不過有分析認為，調查結果可能會讓聯準會 (Fed) 對降息的態度轉向謹慎。
根據 ISM 周三 (5 日) 公布最新數據顯示，5 月非製造業指數大幅躍升 4.4 點至 53.8，為去年年初以來最大增幅並寫下 9 個月新高，遠超經濟學家預期的 51.0，也高於前值的 49.4。
與此同時，標普全球 (S&P Global) 同日公布的 5 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值報 54.8，符合市場預期與初值，也高於 4 月前值 51.3、綜合 PMI 終值報 54.5，略高市場預期與初值的 54.4，高於 4 月前值 51.3。
美國 5 月 ISM 非製造業指數細項：
- 商業活動生產指數報 61.2，前值 50.9
- 新訂單指數報 54.1，前值 52.2
- 僱傭指數報 47.1，前值 45.9
- 供應商交貨指數報 52.7，前值 48.5
- 存貨指數報 52.1，前值 53.7
- 價格指數報 58.1，前值 59.2
- 未完成訂單指數報 50.8，前值 51.1
- 新出口訂單指數報 61.8，前值 47.9
- 進口指數報 42.8，前值 53.6
- 庫存景氣指數報 57.7，前值 62.9
觀察指數細項，5 月商業活動生產指數飆升 10.3 點至 61.2，不僅創下 2021 年 3 月以來最大單月漲幅，也寫下 2022 年 11 月以來新高。在美國近期一連串疲軟數據出爐後，增添了一些安慰。
不同製造業表現，5 月服務業新訂單指數升至 54.1，較 4 月前值有所成長，表明美國經濟中最主要的部份需求穩定，也繼續加劇揮之不去的通膨壓力。 5 月價格指數小幅回落至 58.1，但仍居高不下。
值得注意的是，5 月新出口訂單指數大幅升至 61.8，遠超 4 月的 47.9，一舉升破萎縮區間重返擴張，創 8 個月以來新高。與此同時，5 月供應商交貨指數也升至 52.7，擺脫 4 月 48.5 的萎縮區間，創 2022 年 11 月以來新高，表明交貨時間放緩。
其他數據方面，5 月服務業就業指數雖然小幅成長至 47.1，但仍落在萎縮區間；該月存貨指數稍微放緩至 52.1，意味著庫存累積速度減緩，庫存景氣指數也有所下滑，顯示企業仍認為庫存過高。
ISM 服務業調查委員會主席 Anthony Nieves 在一份聲明中表示：「調查表明整體服務業正在成長，不同公司和產業的增速繼續有所不同。」
報告顯示，以房地產和醫療保健行業為首的 13 個服務業 5 月報告成長，包括零售業在內的 5 個產業出現下滑。Nieves 認為，就業挑戰依然存在，主要是由於回填職位和控制勞動成本的困難。大多數受訪者表示，通膨和目前的利率是改善商業環境的障礙。
Nieves 在與記者的電話會議上表示，5 月的反彈顯示服務業的彈性，預料隨著某些產業在夏季幾個月的回升，以及進入年底的假期季節，將會繼續成長。他說：「我認為我們將繼續保持服務業務的增量增長。所有的跡像都是這樣。」
- 海外賞屋考察團啟動！專家解析澳洲購屋流程
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇