美5月ISM非製造業指數彈升至53.8 創9個月以來新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-05 23:17

經歷 4 月短暫萎縮後，美國 5 月服務業活動創 9 個月以來最快擴張速度，主要受惠商業活動生產指數創 2021 年以來最大單月增幅。不過有分析認為，調查結果可能會讓聯準會 (Fed) 對降息的態度轉向謹慎。

美 5 月 ISM 非製造業指數彈升至 53.8，創 9 個月以來新高。(圖：ZeroHedge)

根據 ISM 周三 (5 日) 公布最新數據顯示，5 月非製造業指數大幅躍升 4.4 點至 53.8，為去年年初以來最大增幅並寫下 9 個月新高，遠超經濟學家預期的 51.0，也高於前值的 49.4。

與此同時，標普全球 (S&P Global) 同日公布的 5 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值報 54.8，符合市場預期與初值，也高於 4 月前值 51.3、綜合 PMI 終值報 54.5，略高市場預期與初值的 54.4，高於 4 月前值 51.3。

美國 5 月 ISM 非製造業指數細項：

商業活動生產指數報 61.2，前值 50.9

新訂單指數報 54.1，前值 52.2

僱傭指數報 47.1，前值 45.9

供應商交貨指數報 52.7，前值 48.5

存貨指數報 52.1，前值 53.7

價格指數報 58.1，前值 59.2

未完成訂單指數報 50.8，前值 51.1

新出口訂單指數報 61.8，前值 47.9

進口指數報 42.8，前值 53.6

庫存景氣指數報 57.7，前值 62.9

圖：ISM

觀察指數細項，5 月商業活動生產指數飆升 10.3 點至 61.2，不僅創下 2021 年 3 月以來最大單月漲幅，也寫下 2022 年 11 月以來新高。在美國近期一連串疲軟數據出爐後，增添了一些安慰。

不同製造業表現，5 月服務業新訂單指數升至 54.1，較 4 月前值有所成長，表明美國經濟中最主要的部份需求穩定，也繼續加劇揮之不去的通膨壓力。 5 月價格指數小幅回落至 58.1，但仍居高不下。

ISM 調查顯示，5 月製造業與服務業新訂單指數走勢分歧。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，5 月新出口訂單指數大幅升至 61.8，遠超 4 月的 47.9，一舉升破萎縮區間重返擴張，創 8 個月以來新高。與此同時，5 月供應商交貨指數也升至 52.7，擺脫 4 月 48.5 的萎縮區間，創 2022 年 11 月以來新高，表明交貨時間放緩。

其他數據方面，5 月服務業就業指數雖然小幅成長至 47.1，但仍落在萎縮區間；該月存貨指數稍微放緩至 52.1，意味著庫存累積速度減緩，庫存景氣指數也有所下滑，顯示企業仍認為庫存過高。

ISM 服務業調查委員會主席 Anthony Nieves 在一份聲明中表示：「調查表明整體服務業正在成長，不同公司和產業的增速繼續有所不同。」

報告顯示，以房地產和醫療保健行業為首的 13 個服務業 5 月報告成長，包括零售業在內的 5 個產業出現下滑。Nieves 認為，就業挑戰依然存在，主要是由於回填職位和控制勞動成本的困難。大多數受訪者表示，通膨和目前的利率是改善商業環境的障礙。