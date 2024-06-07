貿聯-KY通過輝達認證 成GB200首批受惠者

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-10 09:16

輝達 (NVIDIA)(NVDA-US)AI 伺服器架構 NVDIA GB200 在今年 Computex 2024 成為焦點，除了系統廠外，零組件廠也受關注，而連接線大廠貿聯 - KY(3665-TW) 的匯流排連接器、Busbar 均已通過輝達認證並小量出貨，將成為首批大啖 GB200 商機的業者之一。

供應鏈人士指出，貿聯是直接與輝達開案設計，再跟指定的系統廠、電源廠共同配合，屬於 Tier 1 合作供應商，貿聯也有專門團隊在美國加州矽谷，就近服務客戶，且在 Computex 期間，貿聯雖然沒有展位，但仍與輝達、雲端服務商客戶有密切互動。

貿聯不評論客戶產品及市場傳言，但應用在 AI 伺服器的 48V/600A 直流匯流排連接器，以及機櫃機架式電源 Busbar 確實都有新進展。尤其在匯流排連接器，因技術門檻高，據悉，僅貿聯跟另一國際大廠是唯二供應商；貿聯也持續開發新品如 Powerwhip 輸入連接器送樣客戶認證。

NVDIA GB200 分為 NVL 36、NVL72，鴻海 (2317-TW) 旗下鴻佰已開始小量出貨 NVL36；至於 NVL72，目前成品也已到位，剩下最後細部調整，市場普遍預計，NVL72 將自第三季下旬至第四季小量出貨、明年放量。