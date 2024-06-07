〈美股早盤〉投資人靜待CPI、Fed利率決策 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-10 21:42

美股主要指數周一 (10 日) 開低，因投資人在本周美國通膨數據、美國央行公布利率決策前保持謹慎態度。

截稿前，道瓊工業指數跌近 120 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 35 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.1%。

由於美國上周五強於預期的就業數據提振美元，美元在經歷近兩個月來的最大跌幅後，本周已經處於不利地位。目前焦點將轉向聯準會 (Fed) 決策者美國時間周三 (12 日) 更新的利率預測，上周公布的數據削弱對今年政策寬鬆程度的樂觀情緒。

值得注意的是，美國重磅通膨報告 5 月消費者物價指數 (CPI) 也將在周三公布，兩大事件接連登場可能給美股帶來大波動。

Jefferies 歐洲首席經濟學家兼策略師 Mohit Kumar 表示:「這不是 Fed 今年降息一次還是兩次的問題。正確的問題是，如果經濟走弱，Fed 是否準備好降息？這些問題的答案基本上仍然是肯定的，這意味著 Fed 仍在考慮之中。」

歐洲市場方面，五年一次的歐洲議會選舉昨 (9 日) 結束，初步選舉結果顯示，極右翼政黨正在歐洲議會中迅速崛起。其中法國執政黨復興黨慘敗，支持率遠低於極右翼政黨國民聯盟，法國總統馬克宏宣布解散國民議會，提前舉行法國議會選舉。

歐洲股市周一開盤後紛紛下挫，尤其法國股市跌幅不小。法國 CAC40 指數一度大跌逾 2%。歐元區 STOXX50 跌逾 1%，德國、英國股市也是下跌狀態。此外，歐元匯率也遭遇打擊。在前一個交易日下跌 0.81% 後，最新交易繼續下跌；歐元兌美元最新報 1.0758。

截至台北時間周一（10 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.33%，至每股 196.24 美元

天風證券分析師郭明錤周一表示，蘋果將在即將到來的 WWDC 開發者大會上發布多個人工智慧 (AI) 功能。郭明錤認為蘋果將強大的功能整合到其作業系統和應用的各個方面，這將成為其優勢。 WWDC 結束後，蘋果將不再被視為 AI 產業的落後者。 AI 將在蘋果主要的應用中無所不在，Siri 的改善是最大賣點之一。

西南航空 (LUV-US) 早盤股價上漲 7.46%，至每股 29.82 美元

《華爾街日報》(WSJ) 報導，維權投資人 Elliott Investment Management 已持有西南航空近 20 億美元的股份，消息傳出後西南航空盤前股價漲約 7%。報導指出，Elliott 是西南航空最大的股東之一，並計劃推動扭轉該航空公司表現不佳的變革。

莫德納 (MRNA-US) 早盤股價下跌 3.50%，至每股 145.72 美元

莫德納 (Moderna) 周一表示，在後期試驗中，其針對新冠病毒和流感的組合疫苗比針對這兩種病毒的現有單獨疫苗更有效。這家生技公司是第一家發布新冠疫苗和流感聯合疫苗第三階段積極數據的公司，這使其可能領先競爭對手疫苗製造商輝瑞 (PFE-US) 和 Novavax (NVAX-US)。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根士丹利策略師 Michael Wilson 表示，在 Fed 大幅降息之前美國股市創紀錄的漲勢不太可能蔓延到基本面和收益不佳的低品質股票。