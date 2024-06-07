紐約Fed調查：5月消費者對美股樂觀情緒觸及3年新高、通膨走勢看法不一

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-11 00:50

紐約聯準銀行 (Federal Reserve Bank of New York) 周一 (10 日) 公布的調查顯示，5 月美國民眾對未來通膨走勢看法不一，不過對股市的前景是三年來最樂觀。

報告顯示，消費者對未來一年通膨預期從 4 月的 3.3% 降至 3.2%、未來三年通膨預期持平在 2.8% 不變，不過未來五年通膨預期從 4 月的 2.8% 升至 3%。

調查還發現，5 月房價預期年增幅穩定在 3.3%、汽油價格預期也維持在 4.8%，其他增速與 4 月持平的類別還有食品價格保持在 5.3%，租金則成長 9.1%。另外消費者還預估未來醫療費用將比 4 月還高。

值得注意的是，該報告還顯示消費者認為美股未來一年後美股上漲的可能性達到 40.5%，創下 2021 年 5 月以來新高。在大多數年齡組別、教育水準和地區，樂觀情緒普遍上升。

美股主要指數今年創下新高，推動家庭淨資產在第一季也寫新高，此後美股持續走揚。這些成長可能有助支撐消費者信心，調查顯示受訪消費者預期一年後財務狀況保持不變或更好的比例升至 78.1%，創下 2021 年 6 月以來新高。