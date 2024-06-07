安謀與高通法律之戰 可能擾亂AI PC浪潮

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-10 20:52

根據路透周一 (10 日) 報導，科技產業和專家表示，安謀 (Arm)(ARM-US) 和高通 (QCOM-US) 兩家科技巨擘之間為期兩年的法律戰，可能會擾亂正在興起的人工智慧 (AI) 個人電腦 (PC) 浪潮。

來自微軟 (MSFT-US)、華碩(2357-TW)、宏碁(2353-TW) 等公司高層與高通執行長艾蒙(Cristiano Amon)，上周在台北 COMPUTEX 活動中介紹新一代 AI PC。不過活動現場話題仍圍繞安謀與高通之間的訴訟，兩家公司共同替新的 AI PC 生產晶片，有可能會影響新一代 PC 出貨，這些新 PC 預料會替微軟及其合作夥伴帶來數十億美元的收入。

報導指出，粗略的預測顯示，微軟估到今年年底的安謀架構筆電約有 5% 市占，銷量約為 100 萬至 200 萬台。微軟、戴爾 (DELL-US)、三星等近 20 幾款 AI PC 將於 6 月 18 日開始向消費者出貨。

據了解，倘若安謀在與高通的法律戰中獲勝，可能會迫使高通及其包括微軟在內的大約 20 家合作夥伴停止新筆電出貨。

晶片金融分析公司 Fabricated Knowledge 創始人 Doug O’laughlin 指出，這絕對是一個真正的風險。他還說：「筆電越成功，安謀能獲得的 (專利) 費用就越多。」

兩家公司的恩怨還須回到 2022 年，安謀在 8 月 31 日對高通與旗下新創子公司 Nuvia 發起訴訟，指控高通與 Nuvia 違反與安謀簽訂的授權許可協議，同時也侵害商標權益。

安謀的智慧財產權和設計賣給蘋果 (AAPL-US) 和高通等公司，後者用安謀記者設計製造晶片，其中高通旗下 Nuvia 曾計劃設計安謀架構的伺服器晶片，但在高通完成 Nuvia 收購後，將 Nuvia 剩下團隊重新分配給開發筆電處理器，該處理器目前應用在微軟的最新 AI PC「Copilot+」。

安謀表示，目前計劃用於微軟 Copilot + 筆電的晶片設計是 Nuvia 晶片是基於自家技術的新一代產品，由於該產品現在是針對筆電，應該附帶一個單獨版稅。

安謀發言人說：「對高通和 Nuvia 的訴訟是為了保護安謀生態系統和依賴我們智慧財產權和創新設計的合作夥伴，進而執行高通的合約義務，銷毀並停止使用源自安謀技術的 Nuvia 設計。」

高通則表示，其對安謀的技術廣泛許可涵蓋 PC 晶片。該公司發言人說，自安謀在 2022 年發起訴訟以來，高通的立場都沒有改變。

高通當時發出的聲明說：「這場糾紛與雙方長期、成功的關係背道而馳，安謀無權干涉高通或 Nuvia 的創新，安謀的控訴無視高通已有完整且廣泛的授權許可，以利自身客製化 CPU 設計使用，我們相信這些權利將得到確認。」

亦敵亦友的關係

除了這場法律糾紛之外，還有另一個層面的複雜性，因為向筆記型電腦製造商提供晶片的獨家協議今年到期，向高通的競爭對手開放市場。然而，由於微軟新推出的 Copilot + 筆記型電腦計畫的首批 Windows 設計是基於高通的處理器，因此這場訴訟是一股存在的暗流，但往往未被公開提及。

安謀與高通在營收和獲利上相互依賴，一些投資人和分析師認為，兩家公司可能會在審判開始前就達成和解。審判定於今年 12 月在德拉瓦州衡平法院 (Delaware Chancery Court) 開始。