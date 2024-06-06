《日經》：日銀下周可能縮減購債

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-08 02:30

根據《日經》(Nikkei)周五 (7 日) 報導，日本央行 (日銀 / BOJ) 將於下周考慮是否縮減每月約 6 兆日元 (380 億美元) 的公債購買規模，因其貨幣政策正邁向正常化。該行將於下周舉行為期兩天的會議並在周五 (14 日) 公布利率決策。

據了解，日銀持有近 600 兆日元的日本公債，占未償公債總額的大部分，縮減其資產負債表被認為是促進市場利率自由形成和推動貨幣政策正常化所必需。

《日經》援引日銀內部人士消息報導，即便央行下周決定削減購債規模，該計畫也應作為升息的一種工具，維持市場穩定很重要。日銀任何這類決定，都將為縮減規模 750 兆日元 (4.8 兆美元) 的資產負債表奠定基礎。

據悉，日銀可能縮減現為每月 6 兆日元的購債規模、或說明緩慢但穩步減少購債的計畫，以避免公債殖利率急劇攀升，但細節尚未定案。

另外，這次會議也可能聚焦放慢購債議題，但若日本債市陷入動盪，決策官員可能延後做出決定，「日銀已決定在某個時間點縮減購債，這只是時機問題」。

許多市場人士認為，日銀將在較早的時候削減購買公債的規模，而促成這種觀點的因素是，在 3 月的政策會議之後，日元兌美元走弱。

在 5 月對市場參與者進行的 QUICK 調查中，65% 的受訪者表示，日銀將在 6 月決定削減日本公債購買規模，18% 的受訪者預估該決定將在 7 月做出。

日銀 4 月份的貨幣政策維持利率不變，然而該次會議的意見顯示，日銀對減少購買日本公債持正面態度。日銀在 3 月取消殖利率曲線控制 (YCC)，引導短期利率走勢已成為其主要的貨幣政策工具。