「咆哮小貓」預告YouTube開直播 GameStop盤中飆逾30%觸發熔斷機制
鉅亨網編譯段智恆 2024-06-07 02:00
遊戲零售商 GameStop 周四 (6 日) 盤中股價暴漲逾 30% 並觸發熔斷機制暫停交易，此前有消息傳出網名「咆哮小貓」的吉爾 (Keith Gill) 將在周五(7 日)YouTube 開直播，這是他沉寂三年來首次重返該平台。
截稿前，GameStop(GME-US) 周四盤中股價上漲 33.23%，每股暫報 42.06 美元，消息傳出後因股價波動過大，該股暫停交易。過去一周來吉爾動作頻頻不斷推高該股漲勢。
雖然吉爾在 YouTube 上的貼文沒有透露投資者計劃討論什麼或宣布什麼消息，但他預期回歸讓外界進一步猜測吉爾看好 GameStop。根據該貼文，吉爾預告將在紐約時間下午 12 點於 Youtube 開啟直播。
本周早些時候，吉爾分享一張截圖，顯示他在 GameStop 持有 1.16 億美元的部位。在新冠疫情最嚴重的時候，吉爾成為散戶的偶像。如此大的部位將讓吉爾成為 GameStop 五大投資人之一，是他在 2021 年 4 月發布的一篇帖子中顯示的股票數量的 6 倍多，這是他最後一次在 Reddit(RDDT-US) 上活躍，當時 GameStop 進行 1：4 的比例分割股票。
吉爾因其 X(前推特) 和 YouTube 的用戶名「咆哮小貓」以及 Reddit 上的用戶名「DeepF- ingValue」而聞名，他在 2020 年和 2021 年期間投資了這家陷入困境的視頻遊戲零售商，獲得了豐厚的利潤。
吉爾在社群媒體上的活動，從 5 月 12 日發布的一張電玩玩家俯身的照片開始，引發了外界對他將迅速重返市場的預期，並推動 GameStop 股價在幾天內上漲兩倍多。不到一個月後，吉爾在 Reddit 上發布了一張遊戲《UNO》的反向卡片圖片，顯示玩家正在改變取牌方向，這使得該貼文的轉發量進一步飆升。
該股對吉爾社群媒體帳戶的反應引發關於他是否違反了任何證券監管規定的爭論。根據《華爾街日報》(WSJ) 本周一報道，經紀公司 E*Trade 正考慮將吉爾踢出其平台，因為擔心吉爾最近購買 GameStop 選擇權可能操縱股票。
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