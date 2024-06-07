「咆哮小貓」預告YouTube開直播 GameStop盤中飆逾30%觸發熔斷機制

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-07 02:00

遊戲零售商 GameStop 周四 (6 日) 盤中股價暴漲逾 30% 並觸發熔斷機制暫停交易，此前有消息傳出網名「咆哮小貓」的吉爾 (Keith Gill) 將在周五(7 日)YouTube 開直播，這是他沉寂三年來首次重返該平台。

圖：擷取自 YouTube

雖然吉爾在 YouTube 上的貼文沒有透露投資者計劃討論什麼或宣布什麼消息，但他預期回歸讓外界進一步猜測吉爾看好 GameStop。根據該貼文，吉爾預告將在紐約時間下午 12 點於 Youtube 開啟直播。

本周早些時候，吉爾分享一張截圖，顯示他在 GameStop 持有 1.16 億美元的部位。在新冠疫情最嚴重的時候，吉爾成為散戶的偶像。如此大的部位將讓吉爾成為 GameStop 五大投資人之一，是他在 2021 年 4 月發布的一篇帖子中顯示的股票數量的 6 倍多，這是他最後一次在 Reddit(RDDT-US) 上活躍，當時 GameStop 進行 1：4 的比例分割股票。

吉爾因其 X(前推特) 和 YouTube 的用戶名「咆哮小貓」以及 Reddit 上的用戶名「DeepF- ingValue」而聞名，他在 2020 年和 2021 年期間投資了這家陷入困境的視頻遊戲零售商，獲得了豐厚的利潤。

吉爾在社群媒體上的活動，從 5 月 12 日發布的一張電玩玩家俯身的照片開始，引發了外界對他將迅速重返市場的預期，並推動 GameStop 股價在幾天內上漲兩倍多。不到一個月後，吉爾在 Reddit 上發布了一張遊戲《UNO》的反向卡片圖片，顯示玩家正在改變取牌方向，這使得該貼文的轉發量進一步飆升。