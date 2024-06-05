GameStop熱潮再現 麻州監管機關要調查「咆哮小貓」交易活動

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-05 02:30

根據路透周二 (4 日) 報導，美國麻薩諸塞州證券監管機構正在調查 GameStop 股票投資人、有「咆哮小貓」(Roaring Kitty)之稱的散戶大佬吉爾 (Keith Gill) 的交易活動。他曾在 2021 年引爆迷因股軋空熱潮。

麻州州務卿 Bill Galvin(該州最高證券監管機構) 的發言人表示，正在調查吉爾的行為，但拒絕進一步置評。截稿前，GameStop(GME-US) 周二盤中股價下跌 2.76%，每股暫報 27.23 美元。

據了解，這位美股網紅本周一在 Reddit(RDDT-US) 上發表一篇 1.16 億美元押注 GameStop 的發文後，該公司股價應聲狂飆。不過到目前為止，仍無法證實該篇文章是否為吉爾本人發表，或者披露的投資金額是否為真，也未能聯絡到吉爾本人置評。

不過，監管機構的詢問和調查不一定表明存有不當行為，而且往往不會有任何執法行動。

麻州證券監管機構發言人上月曾透露，Galvin 曾調查吉爾在 2021 年的交易活動，但在與吉爾的前雇主美國萬通人壽保險公司 (MassMutual) 達成和解後，事件就到此為止了。

2021 年，吉爾在 Reddit 上發布看漲 GameStop 交易的截圖引發散戶對迷因股興趣——迷因股通常是基本面較弱的公司，透過社群媒體在零售交易員中大肆宣傳，獲得狂熱的追隨者。

美國證券交易委員會 (SEC) 對 2021 年的梗股熱潮進行了調查，最終發現市場系統運作良好，但未能找到證據表明散戶投資者所稱的賣空者是狂熱的幕後黑手。