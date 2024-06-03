紐交所系統出包！「股神」巴菲特波克夏公司A類股異常顯示暴跌99%

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-03 23:22

紐約證交所 (NYSE) 周一 (3 日) 因個股熔斷機制 (Limited Up-Limit Down Circuit Breaker, LULD) 技術問題導致部分股票價格顯示異常，大約有數十檔在該交易所上市的股票暫停交易，其中「股神」巴菲特執掌的波克夏公司 (Berkshire Hathaway) (BRK.A-US)A 類股票暴跌近 100%，幾乎為零。

根據紐交所最新表示，受影響的股票已恢復正常交易或整正在恢復交易的過程中，異常顯示的股價已經修正。另外美國芝加哥選擇權交易所表示，所有 CBOE BYX 美國證券交易系統運作正常。

波克夏公司 A 類股異常顯示暴跌 99%。(圖：Google)

據了解，技術故障原因尚不清楚，紐交所的問題也再次提醒大眾，作為華爾街核心的交易所和數據供應商並非沒有發生問題的時候。與此同時，交易所的技術問題可能會衝擊市場、影響交易員信心，甚至招致美國證券交易所 (SEC) 調查。

紐交所稍早表示正在調查個股熔斷機制技術問題，該問題導致漲停板和跌停板機制未能如預期般正常運作，進而影響正常股價顯示，目前還不清楚有多少檔股票受此問題影響。