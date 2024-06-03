〈COMPUTEX〉安謀執行長：目標五年內占領一半PC市場

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-03 20:43

根據路透周一 (3 日) 報導，隨微軟 (MSFT-US) 及其硬體合作夥伴準備推出一批基於安謀 (Arm) 技術的新電腦，安謀執行長表示，目標是在 5 年內拿下超過 50% 的 Windows 個人電腦 (PC) 市占。

安謀執行長哈斯周一在台北 COMPUTEX 發表主題演講。(圖：REUTERS/TPG)

微軟打算推出一款具有人工智慧 (AI) 功能的新款 PC，與 Alphabet(GOOGL-US) 和蘋果 (AAPL-US) 展開競爭，此舉提振在 PC 電腦使用安謀技術的需求。

微軟旗艦 Windows 作業系統現在將運行在安謀設計的晶片上，幾十年來，英特爾 (INTC-US) 的晶片一直主導 PC 產業，倘若安謀取得成功，將重塑 PC 市場秩序。

安謀執行長哈斯 (Rene Haas) 受訪時說：「我認為，在未來五年內，安謀在 Windows 系統的市占將超過 50%。」

報導出微軟已經做出重大承諾，以確保其代替超微 (AMD-US) 和英特爾 x86 的技術能被消費者接受，並且建立一套軟體開發工具，使其能夠開發出在安謀晶片上運行的程式。

Haas 說：「他們 (微軟) 已經超越其 (在開發工具方面) 所擁有的一切，他們在過去幾年真正掌握這一點。從軟體角度來看，他們非常、非常投入。」