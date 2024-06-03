〈COMPUTEX〉安謀執行長：目標五年內占領一半PC市場
鉅亨網編譯段智恆 2024-06-03 20:43
根據路透周一 (3 日) 報導，隨微軟 (MSFT-US) 及其硬體合作夥伴準備推出一批基於安謀 (Arm) 技術的新電腦，安謀執行長表示，目標是在 5 年內拿下超過 50% 的 Windows 個人電腦 (PC) 市占。
截稿前，安謀 (ARM-US) 周一美股盤前上漲 3.10%，每股暫報 124.26 美元。
微軟打算推出一款具有人工智慧 (AI) 功能的新款 PC，與 Alphabet(GOOGL-US) 和蘋果 (AAPL-US) 展開競爭，此舉提振在 PC 電腦使用安謀技術的需求。
微軟旗艦 Windows 作業系統現在將運行在安謀設計的晶片上，幾十年來，英特爾 (INTC-US) 的晶片一直主導 PC 產業，倘若安謀取得成功，將重塑 PC 市場秩序。
安謀執行長哈斯 (Rene Haas) 受訪時說：「我認為，在未來五年內，安謀在 Windows 系統的市占將超過 50%。」
報導出微軟已經做出重大承諾，以確保其代替超微 (AMD-US) 和英特爾 x86 的技術能被消費者接受，並且建立一套軟體開發工具，使其能夠開發出在安謀晶片上運行的程式。
Haas 說：「他們 (微軟) 已經超越其 (在開發工具方面) 所擁有的一切，他們在過去幾年真正掌握這一點。從軟體角度來看，他們非常、非常投入。」
報導指出，微軟和硬體廠商正在跟隨蘋果的腳步。蘋果從引入安謀的晶片設計中取得成功，其銷售具有「M 系列」處理器的設備已有約 4 年的時間，這些晶片具有較長的電池壽命和快速的性能。
哈斯還表示，高通 (QCOM-US) 已經設計出首款基於安謀的晶片，旨在向消費者和企業介紹基於 Windows 的新款安謀設備，但其他廠商也將緊隨其後。
另外，微軟也與華碩 (2357-TW) 和戴爾科技 (DELL-US) 等多家設備製造商簽訂了銷售基於安謀系統設備的協議。
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