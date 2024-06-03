〈房產〉房市買氣熱如火 六都5月交易量年增25.6% 南二都交易最熾

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-03 18:41

全台六都會區公布 2024 年 5 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 2 萬 6833 棟，是 2022 年 1 月以來單月最高，月增 17.1%，年增 25.6%；其中，高雄市 5194 棟創下歷史單月最高交易量，年增 47.3%，而台南 5 月移轉 2843 棟，年增也達 45.6%。2024 年 1-5 月六都房屋買賣移轉棟數爲 112630 棟，年增 30%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，高雄市近期科技產業進駐消息頻傳，尤其是北高雄台積電園區周邊的楠梓、左營等地，交易量扶搖直上，年增率均突破 100%，人口最多的鳳山，也因軌道利多豐厚、重大建設不斷，吸引買盤湧進，加上先前 3~5 年推出的預售案連番完工，一舉將高雄的買賣移轉量拱上逾 5000 棟大關。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，2024 年 4、5 月全台房市交易表現都維持暢旺，反映在建物買賣移轉棟數上，就呈現 26% 的移轉年增率，延續去年下半年以來雙位年增的表現，不過 5 月地政機關可以辦理過戶的天數有 23 天，比起 4 月多出 15% 的工作天數，因此反映在月增率 5 月就增加了 17.1%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，5 月六都建物買賣移轉棟數月增 17.1%，六都交易量均較 4 月成長，台北市月增 18.8%，新北市月增 10.7%，且桃園市月增 15.3%，台中市月增 20.7%，台南市量增 17.1%，高雄市月增 23.6%。

陳金萍指出，與 4 月相比，高雄市與台中市表現最為亮眼，受惠於中古屋交易穩定加上部分行政區新屋交屋潮挹注，帶動交易量增。高雄市以鳳山區月增 346 棟最多，而左營區與三民區也都有百棟以上的增長；台中市則是西屯區、北屯區、北區、潭子區與梧棲區皆月增超過百棟，帶動整體交易量增加。

陳金萍進一步指出，5 月的建物買賣移轉棟數反映的是 4 月至 5 月初的市況，近期受惠於台灣各項經濟數據表現亮眼，台股表現佳、消費者信心增強，加上新屋交屋潮拉抬交易量，讓六都 5 月建物買賣移轉量較 4 月成長 17.1%。

另與 2023 年 5 月相比，2024 年 5 月六都建物買賣移轉棟數年增 25.6%，其中，台北市年增 16.2%，新北市年增 19.3%，桃園市年增 14.8%，台中市年增 21.4%，台南市年增 45.6%，高雄市年增 47.3%，南二都房市交易大幅加溫。

陳金萍指出，去年 5 月在政策衝擊淡化下，市場回歸供需基本面，交易量回穩，加上有新屋交屋挹注交易量能，拉高基期，不過，今年 5 月房市交易仍較去年成長超過二成，房市熱絡程度仍優於去年。

陳金萍表示，進一步觀察今年 1-5 月六大都會區建物買賣移轉棟數表現，六都整體交易量合計為 112,630 棟，與去年同期相比年增 30.0%，創下自 2012 年來、13 年來第二高紀錄，僅次於 2013 年，房市買氣火熱。

觀察今年 1-5 月各都會區與去年同期相比的表現，台北市年增 25.1%，新北市年增 26.3%，桃園市年增 30.8%，台中市年增 23.8%，台南市與高雄市均年增 39.8%，六大都會區均較去年同期成長超過 2 成，顯示今年交易動能仍強勁。